Transfer-Hammer: Inzaghi wechselt in die Wüste

Was ein Kracher! Der Inter-Mailand-Trainer Simone Inzaghi (49) verlässt nach der bitteren 0:5-Klatsche im Champions-League-Finale gegen Paris-Saint-Germain die Nerazzurri und wechselt in die Millionen-Wüste. Wird Marko Arnautović seinem Trainer folgen?

Es ist kaum zu glauben. Simone Inzaghi sollte sich am Dienstag mit den Inter-Bossen treffen, um über eine weitere Zusammenarbeit und Planung für die nächste Saison zu diskutieren. Stattdessen soll der 49-jährige "Noch"-Trainer von Marko Arnautović dem Vorstand mitgeteilt haben, dass er den Klub verlassen möchte. Wie italienische Medien berichten, soll sich Simone Inzaghi gegen einen Verbleib beim Serie-A-Vizemeister entschieden haben und wird zu Al-Hilal in die Saudi-Pro-League wechseln. Der italienische Transfer-Guru Fabrizio Romano verkündete Inzaghis Entscheidung mit einem "HERE WE GO!".

Somit bleibt die 0:5-Klatsche im CL-Finale gegen Paris-Saint-Germain Inzaghis letzter Auftritt an der Seitenlinie der Nerazzurri. Inzaghi soll bei Al-Hilal einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Arnautović auf Jobsuche

Brisant: Marko Arnautović (36), dessen Vertrag bei den Mailändern Ende Juni ausläuft, könnte somit seinem Trainer in die Wüste folgen. Neben Roter Stern Belgrad wird der österreichische Rekordnationalspieler schon länger mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.