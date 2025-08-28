2:0 - Rapid knackt den Millionen-Jackpot

Rapid Wien steht in der Ligaphase der Conference League. Die Hütteldorfer setzen sich im Play-off-Rückspiel gegen Gyor mit 2:0 nach der Hinspielniederlage durch und fixieren den Aufstieg.

Langes Abtasten war im finalen Kampf um das Europa-Ticket nicht nötig. Beide Teams pressten von Beginn an nach vorne. Vor allem über die rechte Seite machte die Stöger-Elf Dampf – und das zahlte sich in der 7. Minute aus: Wurmbrand zog nach innen, legte ins Zentrum auf Seidl. Dessen Schuss wurde zwar geblockt, doch Keeper Petras konnte den Ball nur nach vorne abwehren. Mbuyi stand goldrichtig und drückte die Kugel über die Linie – 1:0 (7.). Rapid gleicht im Play-off aus!

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++



Als Dank lief vor ausverkauftem Haus eine eindrucksvolle grün-weiße Choreo, die die Hütteldorfer zusätzlich beflügelte. Rapid blieb am Gas, der zweite Treffer wollte aber nicht fallen. Und die Gäste aus Ungarn? Die waren über weite Strecken abgemeldet. Zumindest bis kurz vor Pausenpiff: Da packt Bumba nach einen sehenswerten Volley aus. Doch Hedl streckt sich und fischt das Spielgerät aus dem rechten Kreuzeck. Direkt danach ertönte der Pausenpfiff.

Matchwinner Mbuyi macht Euro-Sack zu

Von der mutigen Rapid-Elf der ersten Hälfte war nach Wiederanpfiff zunächst wenig zu sehen. Die Wiener wirkten passiver, während Györi plötzlich Gefallen am Kombinieren fand und mehr ins Angriffsspiel investierte – allerdings ohne echte Durchschlagskraft. Pünktlich vor der ehrwürdigen Rapid-Viertelstunde legten die Hütteldorfer dann aber wieder den Schalter um.

Vor allem Torschütze Mbuyi zog das Tempo an, ließ gleich mehrere Gegenspieler stehen und setzte Wurmbrand in Szene. Doch der Youngster scheiterte an Keeper Petras.

Mit Neuzugang Ndzie kam danach noch einmal frischer Schwung ins Spiel. Und in der 81. Minute war es endlich so weit: Horn schickte mit einem Traumpass Mbuyi auf die Reise, der sich gegen Csinger durchsetzte und mit seinem zweiten Treffer das 2:0 markierte. Rapid steht fix in der Ligaphase der Conference League!