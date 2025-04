Ex-Rapid-Trainer und Europacup-Held von 1996 kommentiert auf Canal+

Das Duell Djurgårdens IF gegen Rapid gibt es exklusiv auf Canal+.

Ein besonderes Highlight für alle Rapid-Fans! Am Donnerstag (21 Uhr, live auf CANAL+) geht es für den SK Rapid im Viertelfinale der UEFA Conference League gegen Djurgårdens IF – und als Experte ist niemand Geringerer als Zoran Barišić mit am Start! Der Ex-Rapid-Trainer (194 Spiele) und ehemalige Spieler (105 Spiele) kommentiert das Spektakel in Stockholm und bringt dabei nicht nur sein Wissen über das aktuelle Spiel ein, sondern auch eine ganz persönliche Erinnerung.

Historisches Endspiel

Für Barišić ist das Spiel gegen Djurgården mehr als nur ein europäisches Duell. 1996 spielte er mit Rapid im Europacup-Finale gegen Paris Saint-Germain – ein historisches Match, das leider mit einer 0:1-Niederlage endete. Bis heute bleibt dieses Spiel der letzte Europacup-Finalteilnehmer aus Österreich, und Barišić war mitten im Geschehen.

Diese Erinnerung wird er sicher während des Kommentierens wieder aufleben lassen, wenn er mit Christopher Trimmel als Experte und Moderatorin Elisabeth Gamauf den Abend begleiten wird.