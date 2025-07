Stöger-Debüt gegen Montenegros Cupsieger im Europacup

Zum Auftakt der neuen Saison trifft Rapid in der Conference League auf Montenegros Cupsieger Dečić Tuzi. Es ist das erste Pflichtspiel unter Trainer Peter Stöger – und ein historisches Duell.

Rapid startet am Donnerstag (21:00 Uhr/live ORF ON & Sport24-Liveticker) in die neue Pflichtspielsaison – und schreibt dabei Klubgeschichte. Erstmals trifft der österreichische Rekordmeister auf ein Team aus Montenegro. Gegner in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League ist Cupsieger FK Dečić Tuzi.

Stöger vor Debüt als Rapid-Coach

Für Neo-Trainer Peter Stöger ist es das erste Pflichtspiel als Rapid-Coach. Der 58-Jährige warnt vor dem Underdog: „Wir haben unseren Gegner sorgfältig analysiert und auch vor Ort beobachtet.“ Gleichzeitig betont er: „Wenn wir unser Leistungsvermögen ausschöpfen, werden wir unserer Favoritenrolle gerecht.“

Raux-Yao und Sangaré fehlen gesperrt

Nicht mitwirken können Innenverteidiger Serge-Philippe Raux-Yao und Mittelfeldspieler Mamadou Sangaré. Beide wurden nach ihren Platzverweisen im Viertelfinale der Vorsaison für zwei Spiele gesperrt und stehen frühestens in Runde drei wieder zur Verfügung.

Ziel: Souveräner Saisonstart

Wie im Vorjahr, als Rapid Wisla Krakau in zwei Spielen bezwingen konnte, soll auch der Auftakt in Montenegro gelingen. Das Rückspiel steigt am Mittwoch, 31. Juli, in Wien. Im Falle eines Aufstiegs wartet der Sieger aus Dundee United (SCO) gegen UNA Strassen (LUX).

Livestream statt TV-Kick

Nach längeren Verhandlungen wurde die Live-Übertragung erst kurzfristig fixiert. Das Spiel ist via ORF ON im kommentierten Livestream zu sehen. ORF 1 bringt während der Austria-Partie gegen Spaeri Tiflis Live-Einstiege.