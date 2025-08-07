Alles zu oe24VIP
0:0 – WAC trotzt PAOK – Chancenplus und Remis in Saloniki
© Gepa

Europa League

0:0 – WAC trotzt PAOK – Chancenplus und Remis in Saloniki

07.08.25, 21:31
Der WAC hat mit einem 0:0 bei PAOK Saloniki eine gute Basis für das Europa-League-Rückspiel geschaffen. Defensiv kompakt und offensiv gefährlich – ein mutiger Auftritt.

Mit einer starken Auswärtsleistung hat sich der WAC eine gute Ausgangslage für das Rückspiel der dritten Europa-League-Qualirunde geschaffen. Beim 0:0 in Thessaloniki gegen PAOK zeigten die Kärntner eine kompakte Defensive und setzten mehrfach gefährliche Nadelstiche. Das Rückspiel steigt am Mittwoch, 14. August, 19:00 Uhr in Klagenfurt.

Mehr Chancen, weniger Ball

Trainer Dietmar Kühbauer brachte nach dem Bundesliga-Fehlstart drei Neue: Avdijaj, Agyemang und Piesinger standen im vollen Toumba-Stadion in der Startelf. PAOK versuchte, das Spiel zu kontrollieren, biss sich aber an der Kärntner Abwehr die Zähne aus. Ballo (18., 36.) und Avdijaj (22., 32.) verpassten mit guten Chancen die Führung. Auch Baumgartner zwang Pavlenka per Kopf zu einer Parade (45.+3).

Nach der Pause: Verteidigen auf hohem Niveau

PAOK blieb auch in Hälfte zwei harmlos. Der WAC verteidigte diszipliniert, ließ kaum Abschlüsse zu und versuchte weiterhin, Konter zu fahren. Avdijaj setzte den gefährlichsten Ball am Tor vorbei (56.). In der Nachspielzeit fehlte Gattermayer beim Abschluss nicht viel – das 0:0 war letztlich leistungsgerecht und verdient.

