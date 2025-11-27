Alles zu oe24VIP
Bittere Pleiten auch für Salzburg und Sturm Graz
© gepa

Europa League

Bittere Pleiten auch für Salzburg und Sturm Graz

27.11.25, 21:55 | Aktualisiert: 27.11.25, 23:09
Teilen

Nach Rapids 1:4 gegen Rakow in der Conference League setzte es auch in der Europa League Pleiten für Rot-Weiß-Rot: Auch Salzburg ging in Bologna mit 1:4 unter. Sturm Graz schrammte mit dem 1:2 bei Panathinaikos Athen am möglichen Punktegewinn vorbei. Beide Klubs halten weiter bei 4 Punkten.

Für Sturm begann die Partie in Griechenland denkbar schlecht: Panathinaikos ging durch Swiderski in Führung (18.). Die Grazer wirkten bedient, doch Kiteishvili holte die Säumel-Elf mit einem herrlichen Kreuzeck-Treffer aus 23 Metern ins Spiel zurück (34.). Bis zur Pause plätscherte die Partie dahin. Als Österreichs Meister begann, an den Punktegewinn zu glauben, erzielte Calabria aus dem Nichts den Siegtreffer zum 2:1.

Defensiv schwache Bullen chancenlos 

Dass die Bullen mit einem 1:1-Pausenstand in die Kabine durften, haben sie u. a. der Unfähigkeit der Italiener vor dem Tor zu verdanken. Bologna machte ständig Druck und ging durch Odgaard mit 1:0 in Führung (26.). Wie aus dem Nichts der Ausgleich durch Vertessen nach einem Abpraller (33.).

Kurz nach Wiederbeginn stellte Dallinga auf 1:2 (51.), wobei die Salzburg-Verteidigung nicht gut aussah. Nur zwei Minuten später stand's 1:3 - beim Kopfballtreffer von Bernardeschi (53.) gab's keine Gegenwehr. Das vermeintliche 2:3 durch Ratkov (66.) kassierte der VAR - Abseits! Orsolini besorgte den Endstand - 1:4!

Während Panathinaikos (14.) und Bologna (18.) auf Aufstiegskurs sind, droht Sturm (28.) und Salzburg (29.) das vorzeitige Aus.

