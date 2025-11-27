Erfolgsdruck! Bullen brauchen gegen Bologna Punkte

Red Bull Salzburg gastiert in der Europa League beim italienischen Liga-Fünften Bologna. Die "Bullen" benötigen dringend Punkte im Kampf um das Überstehen der Ligaphase.

Red Bull Salzburg bestreitet am Donnerstag (21.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) das Europa-League-Auswärtsspiel bei Bologna. Trainer Thomas Letsch sagte: "Das wird eine große Herausforderung." Beide Teams brauchen Punkte - Salzburg hat drei, Bologna fünf Zähler.

Salzburg unter Punkte-Druck

Die "Bullen" hatten vor der Länderspielpause mit einem 2:0 gegen Go Ahead Eagles erstmals gepunktet. Davor gab es drei Niederlagen. Letsch betonte: "Wir sind jetzt bei der Halbzeit und haben zu wenig Punkte. Von dem her müssen wir in der zweiten Hälfte mehr punkten."

Bologna in Top-Form

Die Italiener sind seit Ende September ungeschlagen - sechs Siege und fünf Remis in Serie. Zuletzt bezwangen sie Meister Napoli mit 2:0. Ex-Italien-Legionär Aleksa Terzic meinte: "Bologna spielt in der Meisterschaft richtig stark und liegt nicht zufällig auf Rang fünf."

Letsch mit realistischen Zielen

Der Salzburger Trainer erwartet ein aggressives Spiel: "Das ist ein Gegner, der uns jagen wird im Eins-gegen-Eins über den ganzen Platz." Er würde sich auch über ein "schmutziges, widerliches 1:0" freuen.

Personelle Neuigkeiten

Kapitän Mads Bidstrup steht erstmals seit seiner Verletzung wieder in der Startelf. Stürmer Karim Konate reist nach seinem Kreuzbandriss mit, wird aber nicht von Beginn an spielen. Bologna muss auf Torhüter Lukasz Skorupski und weitere Spieler verzichten.

Mögliche Aufstellungen:

Bologna FC - FC Red Bull Salzburg

Anpfiff: 21.00 Uhr

Stadion: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Schiedsrichter: Igor Pajac/CRO

Bologna: Ravaglia - Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda - Pobega, Ferguson - Orsolini, Odgaard, Dominguez - Dallinga

Es fehlen: Lykogiannis (gesperrt), Freuler, Skorupski, Cambiaghi, Rowe (alle im Aufbautraining), De Silvestri (nicht im EL-Kader)

Salzburg: Schlager - Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic - Bidstrup, S. Diabate - Baidoo, Kitano, Bischoff - Vertessen

Es fehlen: Gourna-Douath, Kawamura, Mellberg (alle Knie), Onisiwo (Becken), Zawieschitzky (Rücken)

