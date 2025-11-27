Sturm Graz will gegen Panathinaikos Athen aus der Krise

Sturm Graz steht vor einer richtungsweisenden Europa-League-Partie in Athen. Die Grazer fordern Panathinaikos und wollen ihre sportliche Talfahrt stoppen.

Sturm Graz bestreitet am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) das Europa-League-Auswärtsspiel bei Panathinaikos Athen. Die Grazer reisen mit vier Punkten aus vier Spielen nach Griechenland und benötigen dringend einen Auswärtserfolg.

Säumel erwartet guten Auftritt

Trotz der jüngsten Schwierigkeiten zeigte sich Trainer Jürgen Säumel zuversichtlich: "Ich erwarte von meiner Mannschaft einen richtig guten Auftritt." Mit einer Topleistung sei in Athen etwas drinnen.

Sturm in schwieriger Phase

Vier der letzten sieben Pflichtspiele gingen verloren, der letzte Bundesliga-Sieg liegt über einen Monat zurück. Jon Gorenc Stankovic analysiert selbstkritisch: "Wir sind nicht fokussiert genug, bekommen die Gegentore zu einfach."

Benitez als Star-Trainer

Bei Panathinaikos ist Rafael Benitez der große Name. Der ehemalige Liverpool- und Real-Madrid-Coach gewann fünf von sechs Spielen seit seinem Amtsantritt und führte die Griechen zu sechs EL-Punkten.

Personell vollzählig

Für Sturm stehen alle Spieler zur Verfügung, auch Jungvater Dimitri Lavalee reiste nach. Die Grazer suchen ihren ersten Europacup-Auswärtssieg seit Februar 2024. Rund 1.200 Fans begleiten das Team nach Athen.

Mögliche Aufstellungen:

Panathinaikos Athen - Sturm Graz

Anpfiff: 21.00 Uhr

Stadion: Spyros Louis, Athen

Schiedsrichter: Sozza/ITA

Panathinaikos: Lafont - Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Mladenovic - Cerin, Bakasetas - Tete, Djuricic, Zaroury - Pantovic

Es fehlen: Siopsis (gesperrt), Calabria, Pellistri (verletzt), Kyriopoulos, Jeremejeff, Dessers, Mancini, Vilhena, Max, Jedvaj (nicht im EL-Kader)

Fraglich: Renato Sanches, Chirivella, Kotsiras (alle angeschlagen)

Sturm: Christensen - Malic, Oermann, Geyrhofer, Karic - Gorenc Stankovic, Chukwuani - Horvat, Kiteishvili, Rozga - Malone

Live auf Canal+.