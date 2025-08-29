Hammer-Los für Salzburg in der Ligaphase

Porto, Aston Villa, Bologna, Lyon, Basel, Freiburg, Go Ahead Eagles und Ferencvaros heißen die Gegner von Red Bull Salzburg in der Ligaphase der Europa League

Die Bullen müssen gegen Porto, Aston Villa, Olympique Lyon, Bologna und Freiburg antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag im Grimaldi Forum in Monaco.

Die aus Pool 1 gezogenen Salzburger haben ebenfalls schwierige Gegner erwischt. Der heimische Ligakrösus spielt zuhause gegen Porto (1), Ferencvaros Budapest (2), Basel (3) und die Go Ahead Eagles (4) aus den Niederlanden. Auswärts warten Premier-League-Vertreter Aston Villa (1), Olympique Lyon (2), der SC Freiburg (3) und Bologna (4).

Die acht Gegner, jeweils zwei aus den vier Töpfen, wurden wie bei der Ligaphasen-Einführung im vergangenen Jahr zufällig von einer Software ermittelt. "Losfee" Jürgen Klinsmann durfte mehrmals den Auslöser-Button drücken. Der erste Spieltag in der Europa League ist am 24./25. September.