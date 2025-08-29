Arnie-Kracher für Sturm Graz in der Europa League

Horror-Los für Sturm Graz in der Ligaphase der Europa League. Der heimische Meister trifft mit Glasgow Rangers, Celtic Glasgow und NotinghamNottingham Forest auf drei britische Mannschaften. Dazu kommen brisante Kracher unter anderem gegen Marko Arnautovic und Roter Stern Belgrad.

Sturm, aus Topf 3 gezogen, trifft zuhause auf die Glasgow Rangers (1), Roter Stern Belgrad (2), Nottingham Forest (3) und Brann Bergen (4). Auswärtsreisen stehen zu Feyenoord (1) nach Rotterdam, zu Celtic (2) nach Schottland, zu Midtjylland (3) nach Dänemark und zu Panathinaikos (4) nach Athen an.

Damit wird Marko Arnautovic heuer doch auch auf Vereins-Ebene in einem heimischen Stadion auflaufen. Nach dem gescheiterten Transfer zu Rapid muss der ÖFB-Star nun mit Roter Stern Belgrad nach Graz, wo er auf den heimischen Meister trifft.

Die besten acht Teams stehen direkt im Achtelfinale, die Mannschaften auf den Rängen neun bis 24 spielen ein Play-off zum Achtelfinale, die weiteren zwölf Clubs scheiden jeweils aus. In der Europa League stehen acht Runden auf dem Programm, in der Conference League werden anders als in den beiden höchsten europäischen Clubbewerben nur sechs Spiele absolviert. Das Finale der Conference League findet am 27. Mai 2026 in Leipzig statt, das Endspiel in der Europa League wird eine Woche zuvor im Besiktas-Park von Istanbul ausgetragen.