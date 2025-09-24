Bitter! Sturm kassiert 0:2-Pleite zum Europacup-Auftakt

Österreichs Meister Sturm Graz erlebte zum Europa-League-Auftakt eine x:x-Pleite gegen den dänischen FC Midtjylland.

Pleite zum Europacup-Auftakt! Sturm Graz startete mit einer 0:2-Niederlage gegen den dänischen FC Midtjylland in die Ligaphase der Europa League. Es ist nicht das erste Mal, dass der Dänen-Klub für die Grazer zum Spielverderber wird. Im November 2022 schied Österreichs Meister nach einem 0:2 bei Midtjylland aus der Europa League aus. Doch Sturms Rachepläne sollten Mittwochabend nicht aufgehen, stattdessen wiederholte sich der Albtraum.

Frühes Gegentor nach Ecke

Dieselbe Elf, die am Wochenende beim 2:0-Ligasieg gegen Vizemeister RB Salzburg in die Partie startete, kassierte im Europacup-Duell ein frühes Gegentor. Nach einem Eckball für die dänischen Hausherren zielte Midtjylland-Stürmer Franculino mit der Kugel aufs Sturm-Tor - eine unglückliche Handbewegung von Grazer Keeper Oliver Christensen sollte diese anschließend hinter die Linie befördern. Doch den Treffer gab Referee Orel Grinfeld nicht sofort, sondern schaltete wegen einer Sichtbehinderung den VAR ein. Dieser bestätigte wenige Augenblicke später das Sturm-Unglück: 1:0 für die Gastgeber, Christensen wurde zum Eigentorschützen ernannt (7.).

Bis Sturm sich von dem frühen Dämpfer erholte, dauerte es eine Weile. Die erste Riesenchance für die Mannschaft von Coach Jürgen Säumel bot sich in der 29. Minute. Nach einem Zuspiel von Tomi Horvat stürmte der freistehende Maurice Malone Richtung gegnerischen Strafraum. Der Schuss des Ex-Austrianers sollte es jedoch nicht an Midtjylland-Goalie Elias Olafsson vorbeischaffen (28.). Auch Tochi Chukwuani, für den das Europacup-Duell eine Reise in die Heimat bedeutete, sollte dies kurz darauf nicht gelingen (33.).

Franculino ließ nicht locker

Spätestens in der zweiten Halbzeit entpuppte sich Midtjyllands Franculino als absoluter Sturm-Albtraum, ließ der Grazer Abwehr keine Ruhe. So wurde der 21-Jährige aus Guinea-Bissau Tormann Christensen kurz nach der Pause erneut gefährlich (50.). Dieser konnte mit seiner Parade noch Schlimmeres verhindern. Nicht aber in der 61. Minute - da schaffte es ein Franculino-Schuss doch noch ins Sturm-Netz. Wo Christensen nicht zur Stelle war, setzte sich allerdings die Glücksfee für die Steirer ein: Der Treffer zählte nicht, Franculino stand im Abseits (61.).

Kurz vor Abpfiff sollte Ousmane Diao den Zähler für die Gegner dann doch noch einmal hochschrauben (89.). Bitter! Erneut muss Sturm sich in der Europa League mit 2:0 gegen Midtjylland geschlagen geben. Auch der nächste Europa-Cup-Gegner hat es in sich: Am 2. Oktober (21 Uhr) steht ein Heimspiel gegen die Rangers an.