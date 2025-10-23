Eklat vor Salzburg-Hit: Einreiseverbot für Ferencvaros-Ultras

Einige Stunden vor Abpfiff des Europa-League-Duells zwischen Red Bull Salzburg und Ferencvaros Budapest kam es am Donnerstag (18.45 Uhr, live auf Sky) an de österreichischen Grenze zu unschönen Szenen.

Rund 1.500 Fans wollten den ungarischen Serienmeister Ferencváros Budapest am Donnerstag (ab 18.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) beim Europa-League-Kracher gegen RB Salzburg lautstark unterstützen. Doch daraus wird nichts. Die gefürchteten Ultras des Traditionsklubs, die in den vergangenen Jahren immer wieder durch Ausschreitungen und Provokationen aufgefallen sind, bleiben vor den Toren Österreichs stecken.

»Erinnert an die schlimmsten Jahre österreichischer Unterdrückung«

Der Grund: Wie nun bekannt wurde, wurde rund 500 Hooligans an der österreichischen Grenze die Einreise verweigert. Das Statement von Ferencváros ließ nicht lange auf sich warten. Auf der Klub-Website heißt es: "Der Ferencvárosi Torna Club hat mit Bestürzung von der Nachricht erfahren, dass der Sonderzug mit den Ferencváros-Fans, die zum UEFA-Europa-League-Gruppenspiel RB Salzburg – FTC am Donnerstag unterwegs waren, auf Entscheidung des österreichischen Innenministeriums – ohne jegliche Begründung – an der ungarisch-österreichischen Grenze zurückgewiesen wurde. Dieses beschämende Vorgehen erinnert an die schlimmsten Jahre österreichischer Unterdrückung, ist unverständlich, inakzeptabel und äußerst unsportlich. Wir sind niemals solche Gastgeber gewesen … Der Klub wird die notwendigen rechtlichen Schritte einleiten."

Das österreichische Innenministerium hat sich bislang noch nicht zur Causa geäußert. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es im Zug zu Ausschreitungen gekommen sein soll, was der Anlass für die Einreiseverweigerung war.