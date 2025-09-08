Diese Länder sind schon für die WM 2026 qualifiziert

Am Montagnachmittag hat sich Tunesien als die 18. Mannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und die USA qualifiziert.

Das Teilnehmerfeld für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft füllt sich langsam. Neun Monate vor dem Turnierbeginn haben sich schon 18 Mannschaften qualifiziert. Die drei Gastgeber USA, Mexiko und Kanada mussten traditionellerweise keine Qualifikation spielen und sind fix beim Turnier dabei.

Sechs Mannschaften können sich über die interkontinentalen Play-offs das Ticket sichern. Dieses wird zwischen allen Kontinentalverbänden, außer Europa, ausgespielt.

Fix zwei Debütanten dabei

Die Qualifikation in Asien geht langsam zu Ende. Dort haben sich Japan, Iran, Usbekistan (Debütant), Südkorea, Jordanien (Debütant) und Australien für die WM qualifiziert. Auf dem klassischen Weg können sich noch zwei Mannschaften ein WM-Ticket sichern. Diese werden einerseits zwischen Indonesien und Saudi-Arabien und andererseits zwischen Oman und Katar im Oktober ausgespielt.

Messi und Ancelotti sicher in Nordamerika

In Südamerika sind alle fixen WM-Plätze schon vor dem letzten Spieltag weg. Durch die geringe Anzahl an Mitgliedern wird die Qualifikation von CONMEBOL in einem Ligaformat ausgetragen. Weltmeister Argentinien, Rekordtitelträger Brasilien, Uruguay, Ecuador, Kolumbien und Paraguay fahren zum Turnier. Am letzten Spieltag geht es nur noch um den Platz im interkontinentalen Play-off. Dieser wird zwischen Venezuela und Bolivien entschieden.

"All-Whites" wieder am Start

In Ozeanien hat sich das einzige fixe WM-Ticket Neuseeland gesichert. Samoa hat die Chance, sich über das interkontinentale Play-off erstmals für eine WM zu qualifizieren.

WM-Überraschung kann Erfolg weiterführen

Aus Afrika haben sich bisher Marokko und Tunesien für das Turnier qualifiziert. Am Dienstag könnte der Liverpool-Star Mohamed Salah mit seinen Ägyptern. Insgesamt sind noch sieben fixe WM-Plätze in Afrika zu vergeben.

Europa vor der heißen Phase

Europa könnte im Oktober seinen ersten von 16 WM-Teilnehmern haben. Anders als die restlichen Verbände spielen die europäischen Mannschaften ein internes Play-off im März 2026 um die letzten vier WM-Tickets aus.

Bis auf die Gastgeber sind noch keine weiteren Mannschaften aus Nordamerika qualifiziert. In der Qualifikation geht es noch um drei WM-Plätze.

Die Auslosung findet schon am 5. Dezember 2025 im Kennedy Center in Washington D.C. statt. Neben den vier UEFA-Play-off-Plätzen stehen zum Zeitpunkt der Auslosung auch zwei Teilnehmer aus den interkontinentalen Play-offs nicht fest.