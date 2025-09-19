Zidane kehrt Frankreich den Rücken

Zinedine Zidanes Sohn Luca will mit Algeriens Fußball-Nationalteam zur WM fahren.

Der Nationenwechsel des 27-jährigen Torhüters wurde am Freitag vom Weltverband FIFA bestätigt.

Aus der Real Jugend

Der bei Real Madrid ausgebildete Luca Zidane steht beim spanischen Zweitligisten Granada im Tor, für Frankreich spielte er bis zur U20. In Algeriens Auswahl hat sich in den vergangenen Jahren kein Stammkeeper herauskristallisiert.

Zinedine Zidane ist der Sohn algerischer Einwanderer, er gewann mit Frankreich 1998 die WM-Trophäe. Algerien steht kurz vor der Qualifikation für die Endrunde 2026 in Nordamerika.