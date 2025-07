Nach geplatztem Rapid-Deal: Arnautovic mit Wechsel-Ansage

Einen Tag nachdem Rapid die Arnautovic-Alternative mit dem Franzosen Janis Antiste präsentiert hat, spricht nun das Lager des ÖFB-Rekordspielers über den geplatzten Deal.

Es war die Sensations-Meldung der letzten Wochen. Marko Arnautovic verhandelte mit dem Rekordmeister über eine Rückkehr in die österreichische Bundesliga. Doch am Ende platzte der Deal. Sein Bruder und Berater Danijel sprach nun im ORF-Interview Klartext.

"Ich kann definitiv sagen, dass nie etwas unterschriftsreif war", verwies er auf Gespräche mit Rapids Sport-Boss Markus Katzer. Es kursierte die Meldung, dass ein Angebot in Höhe von drei Millionen Euro für den Torjäger am Tisch lag, das war für die Familie Arnautovic aber scheinbar nicht genug. "Wir waren nie an einem Punkt, an dem wir gesagt hätten: Okay, jetzt kann es so weit sein", stellt Arnautovic klar.

Entscheidung naht

Ein klares "Nein" gab es zu den Zukunftsoptionen mit Destinationen in Saudi-Arabien und Russland. Dafür aber eine brisante Ansage: Das nächste Ziel "muss nicht in Europa sein", bestätigt er mehrere Anfragen. Man will sich bei der Entscheidung keinen Stress machen lassen.

Derzeit trainiert Arnautovic mit einem privaten Trainer, um fit zu bleiben. "In den nächsten zehn bis zwölf Tagen werden wir etwas machen", kündigt der Arnie-Bruder die Entscheidung an. Wichtig ist dabei, dass das Paket stimmen muss.