Torwart-Hammer: DIESER Spitzen-Klub will Ter Stegen holen

Das Transferkarussell dreht sich immer schneller. Jetzt soll der deutsche Teamgoalie vor dem Wechsel zu einem absoluten Spitzenklub stehen.

Marc-André ter Stegen steht seit Wochen beim FC Barcelona unter Hansi Flick am Abstellgleis. Zuletzt musste er bei den Katalanen sogar alleine trainieren. Eine Zukunft in Spanien ist für den 33-Jährigen alles andere als erfolgsversprechend.

Einige Teams, wie Galatasaray oder der AS Monaco von Adi Hütter, haben bereits Interesse bekundet. Doch der Deutsche will scheinbar noch zu einem großen Verein wechseln. Die Premier League gilt als naheliegendes Ziel, ursprünglich gab es Gerüchte von Transfers zu Chelsea und Manchester United. Doch nun hat sich ein absoluter England-Gigant in Stellung gebracht.

Pep will ter Stegen

Wie die "AS" berichtet, soll Manchester City mit Star-Coach Pep Guardiola ter Stegen verpflichten wollen. Hintergrund ist, dass die brasilianische Vereinslegende Ederson vor einem Abgang steht. Neben einem Wechsel nach Saudi-Arabien soll vor allem Italien-Meister Napoli zuschlagen wollen.

Sollte der Deal zustande kommen, hätte die Pep-Truppe mit Stefan Ortega noch einen zweiten Keeper aus Deutschland. Für ter Stegen wäre die Konkurrenz überschaubar und ein Stammplatz im WM-Jahr so gut wie sicher.