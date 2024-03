Ex-Kanzler: "Österreich wird Europameister"

Das Nationalteam löst mit dem Schützenfest gegen die Türkei EUROPHORIE im ganzen Land aus.

Was für ein Fußball-Fest! Das ÖFB-Team schoss die Türkei im EM-Test in Wien mit 6:1 ab und feiert damit den fünften vollen Erfolg in Folge. Damit entfacht das Rangnick-Team drei Monate vor Turnierstart eine Europhorie im ganzen Land.

Über das 6:1 jubelten nicht nur Tausende Fans im Stadion, sondern auch die heimische Prominenz. Ex-Kanzler Christian Kern prophezeit auf Twitter nun sogar den EM-Titel. „Habe vor 2 Wochen einem gequälten deutschen Freund prophezeit, Deutschland wird Europameister. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie uns im Finale schlagen können“, schreibt der leidenschaftliche Fußball-Fan.

Habe vor 2 Wochen einem gequälten deutschen Freund prophezeit, ???????? wird Europameister. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie uns im Finale schlagen können. #AUTvsTUR 6:1 — Christian Kern (@KernChri) March 26, 2024

Auch der aktuelle Kanzler jubelt über die Gala-Vorstellung. „Ein Fußballfest im Wiener Ernst-Happel-Stadion! 6:1 gegen Türkei, eine bärenstarke Leistung unseres Fußball-Nationalteams“, gratuliert Karl Nehammer auf Twitter.

Ein Fußballfest im Wiener Ernst-Happel-Stadion! 6:1 gegen Türkei, eine bärenstarke Leistung unseres Fußball-Nationalteams. Gratulation an unsere Burschen, wir freuen uns schon auf die Europameisterschaft! ???????? pic.twitter.com/0fMJoVO7ue — Karl Nehammer (@karlnehammer) March 26, 2024



“Was für ein Spiel. Ganz Österreich ist stolz auf Euch!“ gratuliert auch FPÖ-Chef Herbert Kickl dem Team.



Grünen-Chef und Sportminister Werner Kogler sieht ein „Produkt aus Siegeswillen, Können & Zusammenhalt.“ Das Team werde „den Fans auch bei der EM viel Freude bereiten.“

Großes Kompliment an das ???????? Fußball-Nationalteam @oefb1904: Das 6:1 im Test gegen ???????? war einmal mehr das Produkt aus Siegeswillen, Können & Zusammenhalt. Nun heißt es gesund, fokussiert & am Boden bleiben. Dann wird dieses Team den Fans auch bei der EM viel Freude bereiten. (BM) — Werner Kogler (@WKogler) March 26, 2024



Die besten Tweets zum Schützenfest

Auf Twitter feierten auch zahlreiche Fans das Schützenfest und träumen nun bereits von einer Sensation bei der EM. Bei der EURO in Deutschland trifft Österreich in der Todesgruppe D auf Frankreich, Polen und die Niederlande.

Was wäre wenn wir Alaba, Arnautovic und Sabitzer hätten?

Fangts an den Pokal zu gravieren #AUTTUR — Rapfel | CheukouaSZN (@TheRapfel) March 26, 2024

Live aus Franco Fodas Wohnzimmer. #AUTTUR pic.twitter.com/Q0qSZQ6MJn — ✊ Herr K O F L E R™️ (@kofi2go) March 26, 2024