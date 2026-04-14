1:5 - ÖFB-Frauen gehen gegen Deutschland unter

Österreichs ÖFB-Frauen sind zur Halbzeit der Gruppenphase der WM-Qualifikation noch punktlos. Die Schriebl-Elf zog am Dienstag in Nürnberg gegen den makellosen Pool-A4-Tabellenführer Deutschland mit 1:5 den Kürzeren und verlor zum dritten Mal nach den 0:1-Klatschen gegen Norwegen und in Slowenien.

Gegen die Nummer drei der Welt gab es auch im achten direkten Duell nichts zu holen. Bereits am Samstag (18.00 Uhr) bietet sich im "Rückspiel" in Ried die Chance auf Revanche.

Nicole Anyomi (17.), Vivien Endemann (52.), Sarah Puntigam (68./Eigentor), Jule Brand (76.) und Lea Schüller (83.) sorgten im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg vor mehr als 24.000 Zuschauern für klare Verhältnisse. Chiara D'Angelo gelang immerhin der Ehrentreffer (77.). Damit fiel die Niederlage noch höher aus als vergangenes Jahr in der Nations League, wo es ein 1:4 gegeben hatte. Das Heimspiel war damals in Wien mit einem 0:6 zu Ende gegangen. Diesmal wird im Innviertel gespielt, vor der Partie wird die verletzte Sarah Zadrazil von der APA als Fußballerin des Jahres 2025 ausgezeichnet. Im Parallelspiel setzte sich Norwegen gegen Slowenien mit 5:0 durch.

Drei Änderungen in Startelf

ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl nahm im Vergleich zum bitteren Auftritt in Koper drei Änderungen in der Startelf vor. Claudia Wenger und D'Angelo durften sich in der Fünferkette versuchen, vorne agierte Eileen Campbell als Solostürmerin. Julia Hickelsberger-Füller saß zu Beginn nur auf der Bank, die verletzte Katharina Naschenweng und nicht berücksichtigte Nicole Billa waren nicht dabei. Wie erwartet setzten die Österreicherinnen mit acht in der deutschen Bundesliga tätigen Spielerinnen wie schon gegen Norwegen auf eine sehr defensiv ausgerichtete 5-4-1-Formation.

Die erhoffte ÖFB-Reaktion nach dem jüngsten Rückschlag war vor allem in der Anfangsphase erkennbar, aggressives Verteidigen im tiefen Block stellte die Favoritinnen vor Probleme. Eine Unachtsamkeit nach einem Corner führte trotzdem zum baldigen Rückstand. Mariella El Sherif wehrte einen Knaak-Kopfball kurz ab, der Minge-Abstauber landete wieder vor den Füßen der Torfrau, vor deren Rettungsversuch drückte Anyomi den Ball über die Linie. Ein weiterer Abschluss der DFB-Stürmerin wurde gerade noch geblockt (41.), zudem rettete Österreichs Torfrau im Duell mit Jule Brand in Extremis (43.).

ÖFB-Abwehr brach auseinander

Die Schriebl-Truppe agierte bei Ballgewinn zu unsauber, der letzte Pass kam kaum an. Bei der einzigen Chance vor der Pause verfehlte Melanie Brunnthaler nach einem Konter über Campbell das Gehäuse (45.+1). Nach Wiederbeginn hätte die bis dahin sehr starke Sarah Gutmann ausgleichen können, ihr Schuss wurde aber in den Corner gelenkt (50.). Das rächte sich postwendend. Endemann verwertete eine Brand-Flanke hinter die Kette direkt. In Minute 68 war es wieder ein Eckball, der einen Treffer einleitete. Einen von Nüsken verlängerten Brand-Eckball beförderte Puntigam per Kopf ins eigene Tor. Brand stellte nach einer Umschaltaktion auf 4:0.

Gleich darauf folgte das einzige ÖFB-Highlight. D'Angelo zog nach weitem Hanshaw-Laufpass aufs Tor zu und traf überlegt ins Eck. Hinten waren die Österreicherinnen im Gegensatz zur ersten Hälfte komplett offen, die Folge war auch noch ein Treffer von "Jokerin" Schüller nach schöner Einzelaktion. Deutschland hält damit nach drei Partien bei einem Torverhältnis von 14:1.