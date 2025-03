Vor Wahl: ÖFB-Funktionäre attackieren Ralf Rangnick

Einen Tag vor einer wegweisenden ÖFB-Präsidiumssitzung hat es im Spannungsverhältnis zwischen Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick und der Verbandsspitze wieder einmal einen medialen Wirbel gegeben.

Niederösterreichs Landeschef Johann Gartner äußerte sich via "Profil" kritisch zu Rangnicks bisheriger Bilanz, Interimspräsident Wolfgang Bartosch ließ Zweifel an Rangnicks Teamfähigkeit erkennen.

Scharfe Worte Richtung Rangnick

Letzterer relativierte aber am Freitagabend. "Rangnick steht außer Frage", sagte Bartosch im ORF-Interview. Davor hatte der Steirer im "Profil" gesagt: "Rangnick ist sehr schwierig. Ich versuche, den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber er setzt immer eigene, unberechenbare Schritte." Damit spielte Bartosch wohl auch darauf an, dass der Teamchef in der Vorwoche kurzfristig der Gleichenfeier des ÖFB-Campus fernblieb, der mit fast 50 Millionen Euro Steuergeld gefördert wird - viele im Präsidium empfanden Rangnicks Verhalten als Affront. Trotzdem wünschte sich der ÖFB-Boss im ORF Zusammenhalt. "Wir wollen uns für die WM qualifizieren und sollten dafür alle an einem Strang ziehen. Dass es Meinungsverschiedenheiten geben kann, liegt in der Natur der Sache."

Deutlich schärfer als Bartosch meldete sich Gartner zu Wort. "Nüchtern betrachtet sind wir mit Rangnick nicht weiter als unter Foda. Seine Spielweise ist ausrechenbar. Mir fehlen die Tore und die Ergebnisse. Ich erwarte mir vom Teamchef neue Ideen." Das ÖFB-Team war im Nations-League-Play-off gescheitert, davor kam bei der EM 2024 im Achtelfinale das Aus gegen die Türkei. Unter Foda stieg Österreich in die höchste Nations-League-Spielklasse auf, bei der EM 2021 war im Achtelfinale nach Verlängerung gegen den späteren Europameister Italien Endstation.

Ähnliche Punkteschnitte

Mit Foda lag der Punkteschnitt bei 1,81, mit Rangnick beträgt er derzeit 1,79. Allerdings sind diese Zahlen aufgrund der Qualität der Gegner nur schwer zu vergleichen, unter Rangnick hatte man es öfter mit hochkarätigeren Kontrahenten zu tun.

Zuletzt waren via "Bild" Gerüchte geschürt worden, Rangnick könnte als Sportdirektor bei Borussia Dortmund anheuern. "Dem ÖFB ist das nicht bekannt, auch der Teamchef hat sich nicht an uns gewandt, daher gehe ich davon aus, dass das keine Aktualität hat", sagte Bartosch im ORF.