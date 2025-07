Nach Belgrad-Coup: Rangnick hat ein Arnautovic-Problem

Belgrad-Boss prahlt schon mit Arnautovic-Details Das Transfer-Hickhack ist vorbei: Marko Arnautović hat seinen neuen Klub gefunden. Wie der serbische Meister Roter Stern Belgrad bestätigt, wird der 36-Jährige am Montag in Belgrad landen, die medizinischen Tests absolvieren und noch am selben Tag einen Zweijahresvertrag unterschreiben.