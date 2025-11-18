Alles zu oe24VIP
Josef Pröll
© GEPA

Ansage

ÖFB-Boss Pröll vor WM-Showdown: "Es ist angerichtet"

18.11.25, 18:49
Teilen

Die Spannung steigt: Um 20.45 Uhr trifft unser Nationalteam im Showdown um das WM-Ticket auf Bosnien und Herzegowina. Davor sprach oe24.TV noch mit ÖFB-Präsident Josef Pröll.

Im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion reicht unserem Nationalteam am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVE-TICKER) ein Remis gegen Bosnien und Herzegowina. ÖFB-Präsident Josef Pröll ist vor dem Spiel des Jahres positiv gestimmt, dass man sich erstmals seit 28 Jahren direkt für die FIFA-Weltmeisterschaft qualifizieren kann.

Der heimische Fußball-Boss verspürt vor dem Anpfiff absolut keine Nervosität. "Ich hatte in den letzten Tagen viel Kontakt mit der Mannschaft. Ich bin komplett ausgeglichen und ruhig und mit der Erwartung, dass wir heute das WM-Ticket lösen können. Es ist angerichtet", so Pröll.

Obwohl ein Punkt im "Finale" um die Qualifikation reichen würde, glaubt der ehemalige Vizekanzler an einen rot-weiß-roten Sieg. "Ralf Rangnick hat mit seinem Trainerteam die Mannschaft hervorragend eingestellt", meint Pröll und nimmt zugleich den Druck raus: "Mit einem Sieg wäre es zwar schön, wichtig ist, dass wir weiter sind und das ist unser Ziel." Von großen Party-Plänen wollte er vor Anpfiff noch nichts wissen, versichert allerdings, dass man weiß, was zu tun ist, sollte es unser Team um etwa 22.35 Uhr tatsächlich geschafft haben.

