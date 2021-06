Unser ÖFB-Team hat sich gegen England im Testspiel für die EURO gut verkauft. Am Ende setzte es aber eine 0:1-Niederlage gegen die "Three Lions". ÖFB-Tormann Bachmann glänzte beim Debüt.

Österreich kassiert im vorletzten Test vor der EURO eine bittere Pleite, kann dank guter Leistung aber doch eine Portion Selbstvertrauen für die Endrunde mitnehmen. Unser Team musste sich Mitfavorit England in Middlesbrough knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Hier alle Details zum Spiel

Torhüter Bachmann feiert sein ÖFB-Debüt

„Unser Auftrag ist, dass wir entschlossen und mutig Fußball spielen“, sagte Teamchef Franco Foda vor der Partie. Arnautovic, Onisiwo (beide nicht voll fit) und Lazaro (wegen Aufenthalt in Dubai drohte Quarantäne) traten die Reise nach England gar nicht erst an, Kapitän Baumgartlinger saß zunächst nur auf der Bank. Die Überraschungen in der Startelf hießen Friedl und Bachmann, der sein Debüt feierte.

Österreich startete auch engagiert, das Kommando übernahmen aber nach und nach die Engländer. Alexander-Arnold probierte es, Bachmann wehrte zur Ecke ab (4.). Der anschließende Kopfball von Bellingham fiel zu harmlos aus (5.). Auf der Gegenseite zog Baumgartner aus der Distanz ab – drüber (8.). Englands Saka verfehlte aus spitzem Winkel den Kasten (20.). Die „Three Lions“ waren am Drücker. Superstar Kane tauchte alleine vor Bachmann auf, aber der Torhüter parierte mit einem guten Reflex (30.). Durchatmen!

© GEPA ×

Österreich wird besser, Baumgartner vergibt Top-Chance

Unser Team fand jetzt wieder besser in die Partie. Baumgartner legte auf Kalajdzic ab, sein Linksschuss stellte aber kein Problem für Pickford da (37.). Kurz vor der Pause hatte Baumgartner nur noch den Torhüter vor sich, aber Mings warf sich in letzter Sekunde dazwischen (42.).

Saka bringt England in Führung, Sabitzer trifft die Latte

Die Teams kehrten ohne personelle Veränderungen aus den Kabinen zurück. Der Dämpfer für Österreich sollte folgen: Kalajdzic verliert den Ball im Mittelfeld, Grealish und Kane spielen schnell nach vorne und Saka schließt zum 1:0 für England ab (56.). Die Foda-Elf in Schockstarre? Ganz im Gegenteil. Ein Versuch von Sabitzer wurde von Coady zur Ecke abgewehrt (59.). Wenig später probierte es der Leipzig-Legionär aus der Distanz und scheiterte an der Latte (65.). Bitter!

© APA ×

Ein Eckball vom eingewechselten Schaub drehte sich nur knapp an der zweiten Stange vorbei (74.). Österreich bestimmte das Geschehen, England konterte im eigenen Stadion. Sabitzer zog aus rund 30 Metern wuchtig ab, aber Pickford war zur Stelle (81.). Joker Gregoritsch köpfte nach einer Flanke von Lainer völlig freistehend am Tor vorbei, ließ kurz vor dem Schlusspfiff die Riesenchance aus (88.). Damit blieb es beim 0:1.

Am Sonntag steigt EURO-Generalprobe gegen die Slowakei

Österreich kann die Bilanz gegen England nicht aufbessern. Vier Siegen und vier Unentschieden stehen jetzt elf Pleiten gegenüber. Der letzte volle Erfolg im direkten liegt 42 Jahre zurück.

Am Sonntag (17.30 Uhr) wartet auf die Foda-Elf die EURO-Generalprobe. Österreich empfängt im Ernst-Happel-Stadion die Slowakei. Am 13. Juni steigt dann unser EM-Auftaktspiel in Bukarest gegen Nordmazedonien.