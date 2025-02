Alkohol-Verbot für kommende Fußball-WM angekündigt

Für viele Fans sind die Bratwurst und das Bier ein wichtiger Bestandteil bei einem Stadionbesuch, doch bei einer kommenden WM sollte eines dieser Dinge verboten werden.

Die WM-Vergabe 2034 an Saudi-Arabien schlägt noch immer große Wellen. Jetzt kommt der nächste Schock für viele Fußball-Fans. Saudi-Arabien droht mit einem erneuten Alkohol-Aus.

Schon bei der WM 2022 in Katar gab es ein komplettes Alkohol-Verbot. In Katar konnten Fans trotzdem in Luxus-Hotels in den Genuss von einem kalten Bier kommen. In Saudi-Arabien ist das anders. Dort ist der Konsum von Alkohol komplett verboten.

In einem Interview mit dem britischen Radiosender "LBC" sagte der saudische Botschafter in Großbritannien, Prinz Khalid bin Bandar Al Saud (48): "Nein, es gibt überhaupt keinen Alkohol. Auch ohne Alkohol lässt sich viel Spaß haben – es ist auch nicht unbedingt nötig und wer nach dem Feierabend noch etwas trinken möchte, ist herzlich eingeladen, aber im Moment haben wir keinen Alkohol."

Ob das Verbot wirklich durchgesetzt wird, bleibt noch offen. Schon bei der WM in Katar pendelte man zwischen einem Verbot und einer Erlaubnis. Am Ende entschieden sich die Organisatoren kurz vor dem Turnierstart für ein Verbot vom Verkauf von Bier im Stadion, zur Überraschung des Bier-Sponsors Budweiser.

Al Saud macht für manche Fans keine Hoffnung, dass es in Saudi-Arabien anders wird. „Es ist ein trockenes Land, ähnlich wie bei uns. Jeder hat seine eigene Kultur. Wir sind gerne bereit, Menschen innerhalb der Grenzen unserer Kultur unterzubringen, aber wir möchten unsere Kultur nicht für jemand anderen ändern.“

In Saudi-Arabien ist Alkohol seit 1952 verboten. Wer ein alkoholisches Getränk dort zu sich nimmt, muss mit harten Strafen rechnen. Der Konsum ist strengstens verboten. In der Hauptstadt Riad gibt es nur ein Geschäft, welches Alkohol verkauft.