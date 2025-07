FIFA plant WM-Spiele in überdachten Arenen nach Klub-WM-Hitzekritik

Die FIFA zieht Konsequenzen aus den Hitzebedingungen der Club-WM. Für die WM 2026 plant der Verband frühe Spiele in überdachten Stadien. Spieler wie Goretzka klagten über "extreme Kräfte", während Infantino Änderungen ankündigte.

Der Fußball-Weltverband reagiert auf die Hitze-Probleme bei der Club-WM in den USA. FIFA-Präsident Gianni Infantino kündigte an, für die WM 2026 vermehrt überdachte Stadien zu nutzen. Fünf der 16 Arenen verfügen über ein Dach, darunter jene in Atlanta und Vancouver.

Extreme Bedingungen bei Mittagsspielen

Spieler und Trainer hatten die Bedingungen bei Anstoßzeiten um 12:00 oder 15:00 Uhr kritisiert. "Es kostet extreme Kräfte", sagte Bayern-Profi Leon Goretzka. Die Gewerkschaft FIFPRO nannte die Hitze einen "Weckruf". Chelseas Enzo Fernandez sprach von "sehr gefährlichen" Temperaturen.

Anpassungen für die Zukunft

Für die WM 2026 plant die FIFA vier tägliche Anstoßzeiten. "Wir haben Kühlpausen eingeführt", sagte Infantino. Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac forderte mehr Rücksicht: "Dass Spieler in der Mittagssonne Höchstleistungen bringen sollen, ist grenzwertig."