Katar hätte es auch in der Wiener Liga schwer

oe24-Insider Frenkie Schinkels über den WM-Auftakt in Katar.

Nach dem Eröffnungsspiel beklagte sich meine Frau, warum sie mit dem Hund Gassi gehen musste und nicht ich. Weil ich für meine Kolumne keine Minute verpassen sollte – hatte ich gedacht. Was meiner Frau ein mitleidiges Kopfschütteln kostete. Schon nach ein paar Minuten war uns beiden klar, weshalb Katar diese WM unbedingt haben wollte. Weil das die einzige Chance war, sich auf der internationalen Fußballbühne zu präsentieren.

Dieses harmlose Team hätte es auch in der Wiener Liga schwer. Gegen Katar könnte sich sogar Toni Polster mit seiner Viktoria Chancen ausrechnen. Wobei sich bei mir zwei Fragen stellen:

Wie hat es Katar in zwölf Jahren nicht geschafft, einen Tormann zu finden? Und: Was hat diese Truppe das letzte halbe Jahr, in dem man sich angeblich uneingeschränkt der WM-Vorbereitung gewidmet hat, gemacht? Wozu war man die ganze Zeit auf Trainingscamp in den besten Hotels? Da haben wir bei Dancing Stars in dieser Zeit ein besseres Niveau erreicht.

Jetzt bin ich auch sportlich schwer enttäuscht von dieser Heimmannschaft, die eigentlich alle Möglichkeiten hatte ...