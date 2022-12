Lloris stellt Torhüter-Rekord von Neuer ein

Frankreichs Kapitän Hugo Lloris hat sein 19. WM-Spiel bestritten und damit die Bestmarke des bisherigen WM-Rekordtorhüters Manuel Neuer egalisiert.

Der 35-jährige Lloris führte die Auswahl des Fußball-Weltmeisters am Mittwochabend im WM-Halbfinale gegen Marokko an. Bei einem weiteren Einsatz im Finale oder im Spiel um Platz drei würde der Tottenham-Torhüter zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Lloris spielt in Katar seine fünfte WM als Stammtorhüter der Équipe Tricolore.

Neuer hatte die Bestmarke erst bei dieser WM im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica aufgestellt. Der 36-Jährige vom FC Bayern München hatte den deutschen Weltmeister von 1974, Sepp Maier, und Brasiliens Claudio Taffarel abgelöst, die jeweils 18 Mal bei einer WM spielten. WM-Rekordspieler sind Lothar Matthäus und seit Dienstagabend auch Lionel Messi, die bei ihren fünf Turnier-Teilnahmen je 25 Mal zum Einsatz kamen.