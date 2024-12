Oh, du Schreckliche! Mega-Heim-Blamage für ManUnited

Vor den Feiertagen ist nach der peinlichen Heim-Blamage von Manchester United gegen Bournemouth Feuer am Dach.

Im englischen Fußball-Titelkampf hat Chelsea am Sonntag einen kleinen Dämpfer erlitten. Die "Blues" kamen in der 17. Runde in Liverpool bei Everton nur zu einem 0:0. Es war der erste Punkteverlust in der Premier League für die Londoner nach fünf Siegen in Folge. In der Tabelle hat Chelsea einen Punkt Rückstand auf Liverpool, das zwei Spiele weniger ausgetragen hat und am Abend bei Tottenham antritt. Manchester United schlitterte gegen Bournemouth in eine 0:3-Heimpleite.

Dean Huijsen (29.), Justin Kluivert via Elfmeter (61.) und Antoine Semenyo (63.) schossen die Südengländer zum Sieg. Bournemouth schob sich damit auf Rang fünf vor und überholte unter anderem Manchester City. United unter Coach Ruben Amorim dümpelt hingegen auf Platz 13 herum. Die Wolverhampton Wanderers des verletzten ÖFB-Torjägers Sasa Kalajdzic gewannen beim Debüt des neuen Trainers Vitor Pereira 3:0 bei Leicester City.