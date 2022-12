Tite tritt als brasilianischer Teamchef zurück

Brasiliens Nationaltrainer Tite hat nach dem Aus der Seleção bei der Fußball-WM die alleinige Verantwortung dafür abgelehnt. "Ich verstehe, dass ich die Hauptverantwortung trage, ich bin kein Heuchler. Aber ich bin nicht alleine verantwortlich, wir sind alle verantwortlich", sagte der 61-Jährige nach dem 2:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien im Viertelfinale. Tite hatte bereits vor dem Turnier in Katar angekündigt, dass er danach aufhört.

Tite leaves Brazil. He’s no longer the head coach of the Seleçao after the game lost vs Croatia. It’s over. ???????????? #WorldCup2022 pic.twitter.com/9UQW63Gfy6