Trump gegen WM-Ausschluss Israels

Die US-Regierung um Präsident Donald Trump plant einem Bericht von Sky News zufolge, sich dafür einzusetzen, einen Ausschluss Israels Fußballern von der WM 2026 zu verhindern.

Ein Sprecher des für die Außenpolitik zuständigen Ministeriums von Marco Rubio sagte dem britischen Sender: "Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, alle Versuche, Israels Fußball-Nationalteam von der WM auszuschließen, vollständig zu unterbinden."

»Sportverbände dürfen nicht wegsehen«

Genau dies hatten mehrere vom UN-Menschenrechtsrat bestellten Experten in dieser Woche gefordert. Dies sei ihrer Auffassung nach als Reaktion auf Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, wo Hunderttausende Zivilisten auf der Flucht sind, nötig. Der Sport dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass alles beim Alten sei, teilten die unabhängigen Berichterstatter mit. "Sportverbände dürfen bei schweren Menschenrechtsverletzungen nicht wegsehen", schreiben sie.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte hingegen Sanktionen gegen Israel abgelehnt: Es liege kein Verstoß gegen die olympische Charta vor. Zum Vergleich: Sanktionen gegen russische Sportler wegen des Ukraine-Kriegs wurden genau auf Basis von Verstößen gegen die Charta verhängt. Israel weist sämtliche Vorwürfe zurück und wirft dem UN-Menschenrechtsrat Voreingenommenheit vor. Sportlich liegt das israelische Nationalteam in der WM-Qualifikationsgruppe I Europas hinter Norwegen und Italien auf Platz drei.

Spanien droht mit WM-Absage

Doch nicht nur politisch könnte es brisant werden, sondern auch sportlich. Der spanische Fußballverband hat laut Mundo Deportivo eine mögliche Absage der WM-Teilnahme 2026 angedeutet, sollte Israel am Turnier teilnehmen. Ein Boykott des amtierenden Europameisters wäre die bisher weitreichendste sportliche Maßnahme.