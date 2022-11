Wales hofft gegen gebeutelten Iran auf ersten Erfolg

Wales will gegen den gebeutelten Iran den ersten WM-Sieg feiern.

Österreichs Play-off-Bezwinger Wales will am Freitag (11.00 Uhr im Sport24 LiveTicker) bei der WM in Katar den nächsten Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Nach dem 1:1 gegen die USA peilen Starstürmer Gareth Bale und Co. im Duell mit dem Iran im Ahmad bin Ali Stadium von Al Rayyan den ersten Sieg an. Die Iraner stehen nach dem bitteren 2:6 gegen England in der Gruppe B noch mehr unter Druck. Die beiden Teams treffen zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel aufeinander.

Bis jetzt gab es nur 1978 ein Duell in einem Testspiel, das Wales 1:0 für sich entschied. Das wäre auch dieses Mal nach dem Geschmack des EM-Halbfinalisten von 2016, der zum Abschluss noch den großen Gruppenfavoriten England empfängt. Gegen die USA war eine Steigerung nach der Pause dafür verantwortlich, dass ein Punkt dank eines späten Bale-Treffers (82./Elfmeter) mitgenommen wurde. "Es war wichtig, dass wir nicht verloren haben, wir haben unsere Lehren aus dem Spiel gezogen", sagte Wales-Teamchef Rob Page.

Der laut seiner Sicht starke Kader ermöglicht es ihm personelle Veränderungen vorzunehmen. Die scheinen auch notwendig zu sein. "Einige Spieler sind müde, wir müssen schauen, dass wir ein Team haben, das bereit ist", so Page. Rotation scheint also das Gebot der Stunde zu sein. Auch beim Iran wird es Änderungen geben. Äußerst unwahrscheinlich schien ein Einsatz des im Auftaktspiel an der Nase verletzt ausgeschiedenen Goalies Alireza Beiranvand. Es wird also an Seyed Hossein Hosseini liegen, das Tor sauber zu halten.

Iran muss sich steigern, um k.o zu verhindern

Eine Steigerung ist vor allem aber bei seinen Vorderleuten notwendig, die gegen die "Three Lions" deutliche Schwächen offenbart hatten. Positiv vermerkt werden konnte am Ende nur der Doppelpack von Mehdi Taremi, der auch am Freitag zu einer entscheidenden Figur werden könnte. "Wir werden alles geben, um zu gewinnen, aber natürlich ist es auch notwendig, dass gewisse Dinge für uns laufen", verlautete der Stürmer, der der erste Iraner ist, der in einem WM-Match mehr als einmal getroffen hat.

Interessant wird es aber auch schon vor dem Anpfiff. Zuletzt hatten die vom Portugiesen Carlos Queiroz gecoachten Iraner bei der Nationalhymne nicht mitgesungen und damit ihre Unterstützung für die Proteste in der Heimat kundgetan. Zu erwarten ist, dass dies neuerlich der Fall sein wird. Großer Druck lastet also nicht nur sportlich, sondern auch politisch auf dem Team. Wenig Hoffnung macht der Blick in die WM-Vergangenheit. Noch nie konnte der Aufstieg fixiert werden, nur eines der jüngsten elf Matches konnte gewonnen werden.

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

Gruppe B- 2. Runde: Iran- Wales

Ahmed Bin Ali Stadium

© Getty ×

Wales: 1 Hennessey - 5 Mepham, 6 Rodon, 4 B. Davies - 14 Roberts, 10 Ramsey, 15 Ampadu, 8 Wilson, 3 N. Williams - 11 Bale, 13 Kieffer Moore

Iran: 24 S. Hosseini - 2 Moharrami, 8 Pouraliganji, 15 Cheshmi, 19 M. Hosseini, 5 Mohammadi - 7 Jahanbakhsh, 21 Noorollahi, 18 Karimi, 3 Hajsafi - 9 Taremi