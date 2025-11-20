Alles zu oe24VIP
Gattuso
Auslosung

WM-Playoffs: Das sind die Gegner von Italien, Bosnien und Co

20.11.25, 13:30
Italien trifft zunächst auf Nordirland

Europäische Playoffs

Pfad 1
Halbfinal 1: Italien - Nordirland
Halbfinal 2: Wales - Bosnien & Herzegowina

Pfad 2
Halbfinal 1: Ukraine - Schweden
Halbfinal 2: Polen - Albanien

Pfad 3
Halbfinal 1: Türkei - Rumänien 
Halbfinal 2: Slowakei - Kosovo

Pfad 4
Halbfinal 1: Dänemark - Nordmazedonien
Halbfinal 2: Tschechien - Irland 

Interkontinentale Playoffs

Halbfinale
Jamaika - Neukaledonien
Bolivien - Surinam

FinaleDR Kongo - Jamaika/NeukaledonienIrak - Bolivien/Surinam

