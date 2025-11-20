WM-Playoffs: Das sind die Gegner von Italien, Bosnien und Co

Italien trifft zunächst auf Nordirland
Europäische Playoffs
Pfad 1
Halbfinal 1: Italien - Nordirland
Halbfinal 2: Wales - Bosnien & Herzegowina
Pfad 2
Halbfinal 1: Ukraine - Schweden
Halbfinal 2: Polen - Albanien
Pfad 3
Halbfinal 1: Türkei - Rumänien
Halbfinal 2: Slowakei - Kosovo
Pfad 4
Halbfinal 1: Dänemark - Nordmazedonien
Halbfinal 2: Tschechien - Irland
Interkontinentale Playoffs
Halbfinale
Jamaika - Neukaledonien
Bolivien - Surinam
FinaleDR Kongo - Jamaika/NeukaledonienIrak - Bolivien/Surinam