Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Rangnick
© GEPA

Topf 2 oder 3

Rätselraten um WM-Auslosung: FIFA lässt uns zappeln

20.11.25, 06:33
Teilen

Das ÖFB-Team wird aus Lostopf 3 gezogen – oder doch aus Topf 2? 

Österreich ist bei der WM 2026 dabei – doch in welchem Lostopf das Team bei der Auslosung am 5. Dezember in Washington D.C. (18 Uhr MEZ) landet, ist weiter offen. Der Grund liegt im Zusammenspiel aus FIFA-Ranking, Modusänderung und noch fehlenden Play-off-Ergebnissen.

Österreich auf Rang 24 im FIFA-Ranking

Grundsätzlich werden die 48 WM-Teilnehmer auf vier Lostöpfe mit je zwölf Teams aufgeteilt – die Einteilung richtet sich nach der aktuellen FIFA-Weltrangliste. Fix ist: Die drei Gastgeberländer (Kanada, Mexiko, USA) sind unabhängig von ihrem Ranking in Topf 1 gesetzt. Alle anderen Teams werden nach Position gereiht. Österreich liegt aktuell auf Rang 24 – das würde eigentlich Topf 2 bedeuten. Doch durch das 1:1 gegen Bosnien verlor das Team Boden. Ecuador rückte durch ein 2:0 im Test gegen Neuseeland vorbei.

Zusätzliche Unklarheit bringt der Umgang mit den sechs noch offenen WM-Tickets. Diese werden im März über europäische und interkontinentale Play-offs vergeben. Während 2022 alle Play-off-Sieger automatisch in Topf 4 landeten, könnte diesmal das stärkste Team jedes Playoff-Pfads zählen – etwa Italien oder Dänemark. Eine offizielle FIFA-Bestätigung steht bisher weiter aus. 

WM-Töpfe im neuen Modus

Topfeinteilung bei kolportierter FIFA-Änderung: 

WM-Töpfe wie bisher

Topfeinteilung laut bisher angewandtem Prozedere: : 

Egal aus welchem Topf Österreich gezogen wird, das ÖFB-Team darf sich auf interessante Gegner freuen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden