Rätselraten um WM-Auslosung: FIFA lässt uns zappeln

Das ÖFB-Team wird aus Lostopf 3 gezogen – oder doch aus Topf 2?

Österreich ist bei der WM 2026 dabei – doch in welchem Lostopf das Team bei der Auslosung am 5. Dezember in Washington D.C. (18 Uhr MEZ) landet, ist weiter offen. Der Grund liegt im Zusammenspiel aus FIFA-Ranking, Modusänderung und noch fehlenden Play-off-Ergebnissen.

Österreich auf Rang 24 im FIFA-Ranking

Grundsätzlich werden die 48 WM-Teilnehmer auf vier Lostöpfe mit je zwölf Teams aufgeteilt – die Einteilung richtet sich nach der aktuellen FIFA-Weltrangliste. Fix ist: Die drei Gastgeberländer (Kanada, Mexiko, USA) sind unabhängig von ihrem Ranking in Topf 1 gesetzt. Alle anderen Teams werden nach Position gereiht. Österreich liegt aktuell auf Rang 24 – das würde eigentlich Topf 2 bedeuten. Doch durch das 1:1 gegen Bosnien verlor das Team Boden. Ecuador rückte durch ein 2:0 im Test gegen Neuseeland vorbei.

Zusätzliche Unklarheit bringt der Umgang mit den sechs noch offenen WM-Tickets. Diese werden im März über europäische und interkontinentale Play-offs vergeben. Während 2022 alle Play-off-Sieger automatisch in Topf 4 landeten, könnte diesmal das stärkste Team jedes Playoff-Pfads zählen – etwa Italien oder Dänemark. Eine offizielle FIFA-Bestätigung steht bisher weiter aus.

WM-Töpfe im neuen Modus

Topfeinteilung bei kolportierter FIFA-Änderung:

WM-Töpfe wie bisher

Topfeinteilung laut bisher angewandtem Prozedere: :

Egal aus welchem Topf Österreich gezogen wird, das ÖFB-Team darf sich auf interessante Gegner freuen.