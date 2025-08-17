Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Bayern Kompany
© Getty

Maskottchen

Kompanys geheime Rede: Was er den Bayern-Stars wirklich sagte

17.08.25, 12:19
Teilen

Bayern München feiert den Supercup-Sieg gegen Stuttgart – und Millionen TV-Zuschauer rätseln über Kompanys geheimnisvolle Ansprache nach dem Spiel auf dem Platz.

Nach dem 2:1-Triumph gegen VfB Stuttgart versammelte Bayern-Trainer Vincent Kompany seine Stars im Kreis. Laut "Bild" sagte er: "Boys, remember that night" (auf Deutsch übersetzt: "Jungs, erinnert euch an diese Nacht"). Dabei zeigte er auf den Porzellan-Kakadu, der inzwischen als Glücksbringer gilt. "Every title is the first one" (auf Deutsch übersetzt: "Jeder Titel ist der Erste"), fügt der Coach hinzu.

Der Hintergrund der Aktion: Im Mai bekamen die Spieler des FC Bayern die Meisterschale überreicht. Noch bevor Kompany die Schale vor seiner Mannschaft in die Höhe hob, nahm er einen Porzellan-Kakadu und stellte ihn auf das Podest, wo zuvor die Meisterschale stand.

Der Porzellan-Kakadu stammt aus dem Gourmet-Restaurant "Käfer", wo die Bayern zuvor ihre 34. Meisterschaft feierten. Seitdem begleitet das "stibitzte" Maskottchen den Rekordmeister bei allen Feierlichkeiten. Selbst Thomas Müller präsentierte den Kakadu stolz im Rathaus bei der Meisterfeier am Marienplatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden