Kompanys geheime Rede: Was er den Bayern-Stars wirklich sagte

Bayern München feiert den Supercup-Sieg gegen Stuttgart – und Millionen TV-Zuschauer rätseln über Kompanys geheimnisvolle Ansprache nach dem Spiel auf dem Platz.

Nach dem 2:1-Triumph gegen VfB Stuttgart versammelte Bayern-Trainer Vincent Kompany seine Stars im Kreis. Laut "Bild" sagte er: "Boys, remember that night" (auf Deutsch übersetzt: "Jungs, erinnert euch an diese Nacht"). Dabei zeigte er auf den Porzellan-Kakadu, der inzwischen als Glücksbringer gilt. "Every title is the first one" (auf Deutsch übersetzt: "Jeder Titel ist der Erste"), fügt der Coach hinzu.

Der Hintergrund der Aktion: Im Mai bekamen die Spieler des FC Bayern die Meisterschale überreicht. Noch bevor Kompany die Schale vor seiner Mannschaft in die Höhe hob, nahm er einen Porzellan-Kakadu und stellte ihn auf das Podest, wo zuvor die Meisterschale stand.

Der Porzellan-Kakadu stammt aus dem Gourmet-Restaurant "Käfer", wo die Bayern zuvor ihre 34. Meisterschaft feierten. Seitdem begleitet das "stibitzte" Maskottchen den Rekordmeister bei allen Feierlichkeiten. Selbst Thomas Müller präsentierte den Kakadu stolz im Rathaus bei der Meisterfeier am Marienplatz.