Formel-1-Anwältin zu Massa-Klage: "Hamilton war einfach besser"

Die ersten Anhörungen im Rechtsstreit zwischen Felipe Massa und der Formel 1 sind vorbei. Massas Anwalt wirft Bernie Ecclestone und Max Mosley Vertuschung vor, wohingegen die Anwältin der Formel 1 mit sportlichen Gründen argumentiert.

Massa fordert von der FIA, dem Formel-1-Management (FOM) und Bernie Ecclestone einen Schadensersatz in Höhe von 64 Millionen Pfund (73 Mio. Euro). Der Grund ist der Ausgang der Saison 2008. Dieser Fall wurde in einer Vorverhandlung am Royal Courts of Justice verhandelt.

Am Freitag (31. November 2025) endete das Hearing in London. In der Anhörung warf Massas Anwalt, Nick De Marco, den damaligen Verantwortlichen der Formel 1 vor, an einer "vorsätzlichen Vertuschung" der Ereignisse rund um den Crashgate beteiligt worden zu sein. Dabei wollten sie nur ihre eigenen Interessen schützen.

"Wahrung der Integrität des Sports"

De Marco erklärte: "Der erste Punkt ist, dass es keine Übertreibung ist zu sagen, dass der absichtliche Crash einer der schwerwiegendsten Fälle von Manipulation im Weltsport war. Nicht nur, weil es ein offenkundiger Versuch war, in ein Rennen einzugreifen, sondern weil dieser vorsätzliche Akt das Leben von Zuschauern und des Fahrers selbst gefährdete."

© getty

Er betonte: "Was danach geschah, war die vorsätzliche Vertuschung der Verschwörung, einen Unfall herbeizuführen. Die vorsätzliche Vertuschung durch diejenigen, die für die Wahrung der Integrität des Sports verantwortlich waren, die sich absichtlich zusammentaten, um einen der größten Skandale der Sportgeschichte zu vertuschen."

Chancenlos gegen Hamilton

Einer anderen Meinung war die Anwälte der Verklagten. Eccelstones Anwalt David Quest argumentierte: "Herrn Massas schwache Leistung im Rennen nichts mit dem Unfall zu tun hatte, ebenso wenig wie Lewis Hamiltons starke Leistung. Keiner von beiden wusste von Renaults Plan."

Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kam auch Anneliese Day, Anwältin der FOM. Sie sagte, dass Massa einfach nicht besser war als Hamilton über die gesamte Saison. Laut ihr hatte Massa einfach "das Pech" gehabt, gegen den späteren siebenmaligen Weltmeister gefahren zu sein.

Anwälte einzigen "Gewinner"

In ihrer Stellungnahme erklärt Day: "Diese Klage wird nicht dazu führen, dass Herr Massa den Preis erhält, den er will. Die einzigen "Gewinner" nach weiteren zwölf bis 18 Monaten Rechtsstreit werden die Anwälte sein."

© getty

Jetzt entscheiden die Verantwortlichen, ob der Fall in ein Hauptverfahren übergeht oder abgewiesen wird.

Singapur 2008 als Auslöser

Auf dem Stadtkurs war der Brasilianer Nelson Piquet junior mit seinem Renault absichtlich in die Leitplanken gekracht. Der Unfall und die anschließende Safety-Car-Phase ermöglichten seinem Teamkollegen Fernando Alonso den Sieg. Wie sich später herausstellte, hatten Flavio Briatore, damals Teamchef von Renault, und Pat Symonds, damals Technikchef, den Crash im viertletzten Saisonrennen angeordnet. Beide wurden gesperrt - und später wieder begnadigt.

© oe24

Massa führte das Nachtrennen damals lange an. Nach dem Piquet-Crash unterlief Ferrari aber ein missratener Boxenstopp samt abgerissenem Tankrüssel, wodurch Massa schließlich punktlos nur als 13. ins Ziel kam.

Ecclestone-Interview 2023

Die Anwälte von Formel 1, Ecclestone und FIA führten am Mittwoch an, dass Massa schon 2008 und 2009 genug Informationen gehabt habe, um vor Gericht zu gehen. Daher plädieren sie auf Verjährung. Massa dagegen bezog sich bei der Klagseinreichung auf ein Interview von Ecclestone mit F1 Insider aus dem Jahr 2023, wonach in Kreisen der Formel 1 und FIA angeblich schon vor dem Saisonende 2008 der Vorfall um Piquet junior bekannt war. Ecclestone soll zudem gesagt haben, Massa sei "des Titels beraubt worden, den er verdient hätte". Der 95-Jährige hatte erklärt, er könne sich nicht mehr daran erinnern, das gesagt zu haben.