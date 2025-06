Hammer-Time: Hamilton hat genug vom "System Ferrari"

Auch nach dem GP von Kanada warten Lewis Hamilton und Ferrari weiter auf das erste Erfolgserlebnis.

Über Maranello ziehen dunkle Wolken auf. Immer mehr Kritik hagelt auf das Team ein, nachdem man mit Superstar Lewis Hamilton und Charles Leclerc in dieser Saison einfach nicht in Fahrt kommt. Auch in Montreal ging die Podiumszeremonie ohne Fahrer der Scuderia über die Bühne.

Über die Hintergründe und Folgen wird eifrig spekuliert. Einerseits wurde Christian Horner als möglicher neuer Teamchef ins Spiel gebracht, auch ein vorzeitiges Ende des Vertrages von Hamilton war bereits Thema, nachdem der siebenfache Weltmeister während mehrerer Rennen das Team lautstark kritisierte.

Hamilton muss warten

Doch derzeit bleibt alles, wie es ist. Die Giftpfeile werden allerdings intern weitergeschossen. Jetzt hat Hamilton gegenüber Sky Italia wieder nachgelegt. Er wartet immer noch auf die Updates für den Wagen. "Ich weiß nicht, wieso wir sie noch nicht haben. Ich hoffe, dass sie bald kommen."

Doch das ist noch lange nicht alles. Nach zwölf Jahren bei Mercedes hadert der Brite mit dem Umgang im italienischen Rennstall. Er fordert sogar lautstark, dass nicht nur Verbesserungen im Auto vorgenommen werden müssen. "Es ist nicht nur der SF-25, es ist das System des Teams", nimmt sich Hamilton kein Blatt mehr vor den Mund.

Einmal erst in Fahrt geht es richtig los. "Ich wünschte, dass ich sagen kann, was passiert. Es geht einiges im Hintergrund vor. Alles würde die Probleme, die wir hatten, erklären und was innerhalb des Rennstalls vorgeht", meint Hamilton. Er will aber seinen Beitrag zu einer Verbesserung leisten. Dabei hält er fest, dass er weiterhin hinter dem kritisierten Teamchef Fred Vasseur steht. Klar ist allerdings, dass auch vor dem GP von Österreich in gut zwei Wochen weiterhin keine Ruhe bei dem italienischen Traditionsteam einkehren wird.