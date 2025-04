Formel-1-Legende rechnet ab: "Red Bull ist am Zerfallen"

Ralf Schumacher schießt wieder gegen Red Bull. Für ihn ist der österreichische Rennstall "am Zerfallen".

Für Verstappen und Red Bull waren die ersten beiden Rennen durchwachsen. Der Rennwagen von McLaren ist in einer eigenen Klasse. Verstappen konnte mit einem 2. Platz in Melbourne und einem 4. in Shanghai Schadensbegrenzung betreiben. Für seinen Teamkollegen war der Saisonbeginn ein Albtraum. Er holte null Punkte und wurde schon vor dem dritten Rennen ausgetauscht. Statt Liam Lawson heißt der neue Teamkollege vom vierfachen Weltmeister jetzt Yuki Tsunoda.

Ralf glaubt an einen Max-Abschied

Die Red Bull-Krise hat sogar der Sky-Experte Ralf Schumacher erkannt. Er sagte in einem Bild-Interview: "Red Bull ist am Zerfallen. Verstappen hält den Laden mit seinen Leistungen am Laufen. Sie haben viele Top-Leute verloren, intern brodelt es. Dass Verstappen da noch so cool bleibt, ist Wahnsinn." Ralf setzte nach und meinte: "Verstappen wird Red Bull verlassen!"

Der ehemalige Toyota- und Williams-Fahrer glaubt, dass Verstappen die Bullen verlassen wird und zu Aston Martin wechseln wird. "Man würde alles auf ihn zuschneiden. Da würde er wahrscheinlich denselben Status bekommen wie bei Red Bull", meint der 6-fache Rennsieger. Ein Mercedes-Wechsel wird laut ihm nicht passieren: "Bei Mercedes sehe ich das weniger, weil Toto Wolff Antonelli fördern will."