Moto-GP-Star startet bei der Tour of Austria

MotoGP-Fahrer Aleix Espargaro wechselt die Sportart, bleibt aber auf zwei Rädern. Der Spanier startet im Juli bei der Österreich-Radrundfahrt und wird dort sein erstes Profi-Radrennen bestreiten.

Der 35-Jährige ist seit gut einem halben Jahr Lidl-Trek-Botschafter und wird bei der Tour of Austria im WorldTour-Team an der Seite von Patrick Konrad in die Pedale treten. "Das wird eine schöne Herausforderung, aber ich habe keine Erwartungen an mein Debüt", sagte Espargaro.

Der Katalane, der sein letztes MotoGP-Rennen Ende April beim Grand Prix von Spanien in Jerez bestritten hat und im Vorjahr im Spielberg-Sprint Dritter war, hat sich durch Teilnahme an Rad-Trainingslagern in Form gebracht. "Ich bin sehr glücklich darüber, wie dieses Jahr verlaufen ist. Es hat mein Leben und alles, was ich bisher getan habe, komplett verändert", meinte Espargaro. "Ich habe mich als Radsportler enorm weiterentwickelt und viel gelernt. Ich fühle mich gut und kann es kaum erwarten, Rennen zu fahren und meine Beine gegen einige der besten Radsportler der Welt zu testen."

Start in Steyr

Die Tour of Austria startet am 9. Juli in Steyr und endet nach fünf Etappen über insgesamt 714 km sowie mehr als 13.700 Höhenmeter in Feldkirch. "Es wird auch cool, denn in der Woche vor dem Rennen in Österreich starte ich mit einer Wildcard in der MotoGP in Holland." Er wolle bei seinem Raddebüt "so viel wie möglich lernen, meinen Teamkollegen helfen und vor allem das Leiden genießen!"