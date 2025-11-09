WM-Dreikampf beim Finale nach Ogier-Sieg in Japan

In der Rallye-WM haben beim Finale Ende des Monats in Saudi-Arabien drei Toyota-Piloten Titelchancen.
Der achtfache Champion Sebastien Ogier gewann den WM-Lauf in Japan vor Elfyn Evans und verkürzte seinen Rückstand auf den Waliser dadurch auf drei Punkte.
- Desaster für Verstappen: Norris holt die Pole
- KTM-Pilot Acosta im Portimao-Sprint Zweiter hinter Alex Marquez
- Norris siegt nach Piastri-Crash, baut WM-Führung aus
Der zweimalige Weltmeister Kalle Rovanperä wurde Sechster. Dem Finnen fehlen nun 24 Zähler auf Ogier, der seinen 67. WRC-Erfolg feierte. Hyundai-Pilot Ott Tänak ist nach Platz vier endgültig aus dem Titelrennen.