NBA-Negativrekord Detroits mit 27. Niederlage en suite

Die Detroit Pistons haben mit einem 112:118 daheim gegen die Brooklyn Nets einen NBA-Allzeitrekord aufgestellt - in negativer Hinsicht.

Denn es war die 27. Pistons-Pleite des Teams in Folge, das hatte es in der National Basketball Association in einer Saison noch nie gegeben. Verliert der "Prügelknabe der Liga" auch am Donnerstag bei den Boston Celtics, ist der saisonübergreifende Rekord der Philadelphia 76ers aus 2014/15 und 2015/16 von 28 Niederlagen en suite egalisiert.

Die bisherige Negativ-Bestmarke in einer Spielzeit hatten die Cleveland Cavaliers 2010/11 und die 76ers 2013/14 fixiert. Die Detroit-Fans haben die Geduld mit ihrem seit Ende Oktober sieglosem Team schon längst verloren. "Sell the team" (Verkauft das Team), wurde in der Little Caesars Arena skandiert. Pistons-Coach Monty Williams zeigte Verständnis dafür und sparte auch nicht mit Selbstkritik: "Niemand möchte, dass so etwas mit ihm verbunden wird. Es liegt wahrscheinlich mehr an mir als an allem anderen."

Besser läuft es für die Memphis Grizzlies und vor allem für Ja Morant. Seit er nach einer 25-Spiele-Sperre wieder in Aktion ist, hat sein davor strauchelndes Team alle vier Spiele gewonnen. Bei den New Orleans Pelicans wurde es mit einem 116:115 nach Verlängerung sehr knapp, nicht unwesentlich für den Erfolg waren jedenfalls Morants 31 Punkte. In einer Partie zweier derzeit starker Mannschaften feierte Oklahoma City Thunder daheim gegen die Minnesota Timberwolves mit 129:106 seinen 14. Sieg in 19 Partien.