Nach der Attacke in einer Grazer Schule wird das österreichische Fußball-Nationalteam im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Serravalle gegen San Marino mit Trauerflor antreten.

Zudem wird vor dem Anpfiff eine Trauerminute abgehalten. Gleiches gilt für die Testpartie der U21-Auswahl in Wiener Neustadt gegen Ungarn. "In diesen schmerzlichen Stunden sind wir mit unseren Gedanken bei den Angehörigen und Betroffenen. Viel Kraft in dieser schweren Zeit!", teilte der ÖFB mit. ÖFB-Kapitän David Alaba "zutiefst erschüttert" Ich bin zutiefst erschüttert über die schlimmen Nachrichten aus Graz.

Meine Gedanken und Gebete sind bei den Opfern, ihren Familien und allen, die von dieser schrecklichen und sinnlosen Gewalttat betroffen sind. ???????????????? #PrayForGraz — David Alaba (@David_Alaba) June 10, 2025 Auch ÖFB-Kapitän David Alaba meldete sich via X zu dem entsetzlichen Vorfall in Graz zu Wort und zeigt sich "tief erschüttert".