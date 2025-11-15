Platzsturm und Prügeleien – Fan-Chaos nach Regionalligaspiel

Am Samstag kam es nach dem Regionalligaspiel SCR Altach Juniors gegen FC Wacker Innsbruck zu schweren Fan-Ausschreitungen.

Laut LPD Vorarlberg hätten zunächst rund 15 vermummte Wacker-Fans nach Spielende etwa 70 Altach-Anhänger auf der Osttribüne provoziert und sie mit Faustschlägen und Tritten angegriffen. Dabei seien auch am Boden liegende Fans attackiert worden, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Im Anschluss seien weitere vermummte Wacker-Fans über die Brüstung auf das Spielfeld geklettert, hätten sich neu formiert und hätten das gesamte Spielfeld gestürmt, wobei sie erneut in Richtung der Altach-Tribünen drängten.

Laut Polizei kam es zu zahlreichen tätlichen Auseinandersetzungen sowohl zwischen den beiden Fanlagern als auch zwischen Wacker-Fans und den eingesetzten Exekutivkräften. Die Beamten seien unter anderem mit Tischen, Mülltonnen und Stangen beworfen worden. Zwei Beamtinnen wurden gegen den Oberkörper getreten, ein Kollege zog sich eine Prellung am Unterarm zu. Trotz der Angriffe konnten alle Einsatzkräfte ihre Dienste fortsetzen, berichtet die Polizei.

Erst nach dem Eintreffen zusätzlicher Streifen aus den umliegenden Bezirken gelang es der Polizei, die Lage zu beruhigen, die Wacker-Fans zurück in Richtung ihrer Fahrzeuge und Busse zu drängen und unter Kontrolle zu halten. Die Busse wurden um 17:30 Uhr unter Polizeibegleitung auf die A14 geleitet. Über die Anzahl der Verletzten und entstandenen Sachschäden liegen bisher keine genauen Angaben vor.