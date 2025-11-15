Alles zu oe24VIP
Rapid-Präsident Alexander Wrabetz
© GEPA

Hauptversammlung

Wrabetz als Rapid-Präsident bis 2029 wiedrgewählt

15.11.25, 19:32
Im Allianz Stadion in Hütteldorf fand heute die Ordentliche Hauptversammlung des SK Rapid statt – und zum ersten Mal seit 2022 stand die Wahl des Präsidiums auf der Tagesordnung. 

Insgesamt 428 abgegebene Stimmen und eine Zustimmung von 92,47 Prozent bestätigten das Team rund um Präsident Alexander Wrabetz und Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger für eine neue Amtszeit bis 2029.

Auch in puncto Mitgliederzahlen verzeichnete der Verein einen Rekord: Mit über 25.500 Mitgliedern wächst die grün-weiße Familie weiter. 

Neben der Bestätigung des Präsidiums wurde auch der Anstieg der Mitgliederzahlen gewürdigt. Über 9.000 neue Mitglieder traten seit der letzten Wahl im November 2022 dem Verein bei. Das Präsidium, das bis 2029 im Amt bleibt, setzt auf langfristige Ziele und eine starke Weiterentwicklung in allen Bereichen des Vereins.

Ehrung des 1.700. Lebenslangen Mitglieds

Als besonderes Highlight wurde während der Veranstaltung das Willkommenspaket für das 1.700ste lebenslange Mitglied überreicht. Diese exklusive Mitgliedschaft ist auf 1.899 Personen limitiert und stellt eine weitere bedeutende Ehrung für langjährige Treue zum Verein dar.

