Raffl-Doppelpack verhalf Salzburg zu CHL-Sieg über Tychy

Der EC Red Bull Salzburg hat seinen Auftakt in die Champions Hockey League erfolgreich gestaltet.

Am Freitag setzten sich die "Bullen" in Salzburg gegen den polnischen Meister GKS Tychy mit 3:1 (1:0,0:1,2:0) durch. Kapitän Thomas Raffl sorgte im Schlussabschnitt mit zwei Treffern in der letzten Minute für die Entscheidung. Am Sonntag (17.30 Uhr/live ORF Sport +) geht es für Salzburg mit einem weiteren Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins weiter.

Benjamin Nissner traf nach Vorarbeit von Thomas Raffl und Peter Schneider schon nach 20 Sekunden zur Führung, danach entwickelte sich eine offene Partie. Im Mitteldrittel schoss Joona Monto (32.) im Powerplay den Ausgleich. Salzburg schaffte es hingegen nicht, aus seinen Überzahlsituationen Kapital zu schlagen.

So war es 32 Sekunden vor der Schlusssirene an Kapitän Raffl, das Spiel mit einem Energieanfall doch noch für das Heimteam zu entscheiden. Nachdem sein erster Versuch geblockt worden war, nahm er sich noch einmal die Scheibe und netzte aus der Distanz ein. 13 Sekunden später traf Raffl noch ins leere Tor zum Endstand.