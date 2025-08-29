Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Thomas Raffl
© GEPA Pictures

Eishockey

Raffl-Doppelpack verhalf Salzburg zu CHL-Sieg über Tychy

29.08.25, 23:36
Teilen

Der EC Red Bull Salzburg hat seinen Auftakt in die Champions Hockey League erfolgreich gestaltet.

Am Freitag setzten sich die "Bullen" in Salzburg gegen den polnischen Meister GKS Tychy mit 3:1 (1:0,0:1,2:0) durch. Kapitän Thomas Raffl sorgte im Schlussabschnitt mit zwei Treffern in der letzten Minute für die Entscheidung. Am Sonntag (17.30 Uhr/live ORF Sport +) geht es für Salzburg mit einem weiteren Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins weiter.

Benjamin Nissner traf nach Vorarbeit von Thomas Raffl und Peter Schneider schon nach 20 Sekunden zur Führung, danach entwickelte sich eine offene Partie. Im Mitteldrittel schoss Joona Monto (32.) im Powerplay den Ausgleich. Salzburg schaffte es hingegen nicht, aus seinen Überzahlsituationen Kapital zu schlagen.

So war es 32 Sekunden vor der Schlusssirene an Kapitän Raffl, das Spiel mit einem Energieanfall doch noch für das Heimteam zu entscheiden. Nachdem sein erster Versuch geblockt worden war, nahm er sich noch einmal die Scheibe und netzte aus der Distanz ein. 13 Sekunden später traf Raffl noch ins leere Tor zum Endstand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden