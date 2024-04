Riesen-Eklat: Bundesliga stoppt TV-Ausschreibung!

Das hat es noch nie gegeben: Die DFL hat die Ausschreibung der TV-Rechte für die Bundesliga und die 2. Liga am Mittwoch gestoppt.

Knalleffekt in der deutschen Bundesliga: Die DFL stoppt den Verkauf der TV-Rechte. Der Grund ist ein Riesen-Eklat mit "DAZN". Die Streaming-Plattform verschickte einen Brandbrief an die Liga und die Vereine, wie "Bild" berichtet. Darin erhebt "DAZN" schwere Vorwürfe gegen die DFL. Es geht um das "Rechtepaket B", das die Einzel-Spiele der Bundesliga am Freitagabend und am Samstag um 15.30 Uhr enthält. Dieses wurde am Montag angeboten – doch dann wurde jedoch die Auktion unterbrochen. Ein bisher einmaliger Vorgang.

Die Ausschreibung sieht vor, dass ein Bieter sofort den Zuschlag erhält, wenn sein Angebot die DFL-Mindestforderung erfüllt und mindestens 20 Prozent über dem zweitbesten Angebot liegt. "DAZN" fühlt sich beim Kampf mit Konkurrent "Sky" um dieses Paket ungerecht behandelt, berichtet "Bild".

"Finanziell attraktivste und überzeugendste Angebot"

"Bild" zitiert aus dem "DAZN"-Brief: "Wir möchten unsere tiefe Enttäuschung und größte Bestürzung darüber zum Ausdruck bringen, dass (…) unser Angebot abgelehnt wurde, obwohl DAZN das finanziell attraktivste und überzeugendste Angebot für das Rechtepaket B unterbreitet hat. Wir wurden zu der Annahme verleitet, dass unser finanzielles Angebot deutlich über jedem anderen Angebot lag."

Weiter heißt es im Brief: "Für dieses unwirtschaftliche Verhalten haben wir keine andere Erklärung als die, dass die DFL-Geschäftsführung das Ergebnis bereits vorweggenommen hatte, um Rechtepaket B in unzulässigerweise Weise an den von ihr bevorzugten Bieter zu vergeben und die Mitgliederclubs um ihren Anteil an den zusätzlichen Einnahmen aus dem DAZN-Angebot zu bringen ohne eine weitere Bieterrunde durchzuführen."