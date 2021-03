Lenzerheide: Schwarz ohne Druck im Finale

Nach RTL-Rang 13 will Marco Schwarz im Slalom-Finale seine Saison krönen.

Die Slalom-Kristallkugel hat Marco Schwarz schon in Kranjska Gora erobert. Im Slalom, dem letzten Rennen der Saison, geht es für den Kärntner also nur mehr um die Ehre (1. DG ab 10:30 im Sport24-LIVE-Ticker). Dennoch will Schwarz nach lediglich Platz 13 im gestrigen Riesentorlauf noch einmal voll angreifen.

Lenzerheide gilt traditionell als gutes Pflaster für unsere ÖSV-Asse: In allen bisherigen fünf Slaloms stand zumindest ein Öster­reicher auf dem Podest. Drei Mal gelang dabei ein rot-weiß-roter Sieg – jetzt jagt Schwarz den nächsten.