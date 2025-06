Ski-Superstar Vonn trainiert für Olympia-Comeback

Lindsey Vonn meldet sich zurück – und das in beeindruckender Form!

Die 40-jährige Ski-Ikone bereitet sich intensiv auf ihr Comeback bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar) vor. Auf Instagram zeigt sie regelmäßig Einblicke in ihr hartes Krafttraining – inklusive sichtbar definiertem Sixpack. In motivierenden Beiträgen betont sie, dass Fortschritte oft in kleinen Schritten erfolgen, aber am Ende den Unterschied machen.

"Es sind nicht immer die großen Schritte, sondern die hundert kleinen Schritte, die du jeden Tag machst und die sich summieren. Auch wenn du keine Verbesserung feststellst, versuch weiterhin, kleine Schritte zu machen. Du schaffst das, vertrau mir", schreibt sie etwa in einem Instagram-Beitrag an ihre Follower.

Nach ihrem offiziellen Karriereende 2019 – mit 82 Weltcupsiegen, Olympia-Gold und zwei WM-Titeln – hatte Vonn eigentlich mit dem Ski-Profisport abgeschlossen. Doch Anfang 2024 kehrte sie überraschend zurück, trotz Teilendoprothese im rechten Knie. Ihr Ziel: ein letzter großer Auftritt bei Olympia, bevor sie endgültig aufhört.

"Ich denke definitiv darüber nach und hoffe, dass ich es dahin schaffe", sagte sie im Jänner zur Nachrichtenagentur "AP". Bis dahin gibt sie im Training Vollgas – und begeistert ihre Fans mit eiserner Disziplin und sichtbaren Erfolgen. Ihr Motto: jeden Tag ein Prozent besser werden.