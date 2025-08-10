Alles zu oe24VIP
Stefan Kraft
Baby-News

Skisprung-Star Stefan Kraft wird Papa

10.08.25, 20:01
Österreichs Skisprung-Ass Stefan Kraft (32) und seine Ehefrau Marisa erwarten ihr erstes Kind. Das Paar verkündete die freudige Nachricht mit einem emotionalen Video auf Instagram.

In dem herzerwärmenden Clip sitzen die werdenden Eltern am Pool vor den Barmsteinen, den Halleiner Hausbergen, dahinter ist der Untersberg zu sehen. Nach einem Anstoßen mit kühlen Getränken zeigt das Paar küssend das erste Ultraschallbild ihres Babys. Beide tragen dabei Kappen mit den Aufschriften "Mom" und "Dad".

"Dinge werden sich ändern – ein funkelndes neues Kapitel wartet", schreibt der 32-jährige Salzburger zu dem Video. Die Fans reagieren begeistert: Innerhalb von nur zwei Stunden erhielt der Beitrag über 8.000 Likes. Zu den Gratulanten zählen Biathletin Anna Gandler, Ex-Skispringer Gregor Schlierenzauer, Philipp Schörghofer und Thomas Geierspichler.

Erst im Juli hatte Kraft noch von Problemen mit der Patellasehne und einer suboptimalen Vorbereitung auf die Olympia-Saison berichtet – doch nun steht ein ganz anderes, freudiges Projekt im Mittelpunkt: Die Vorbereitung auf das Leben als Familie.

Die Skisprung-Welt darf gespannt sein auf den kleinen Kraft-Nachwuchs.

