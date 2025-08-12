Alles zu oe24VIP
Notarzt
© Symbolbild/APA/JAKOB GRUBER

Im Steirer-Cup

Fußballer erleidet Horror-Verletzung – Spielabbruch

12.08.25, 23:01
Abrupt endete ein Fußballspiel im Steirer-Cup – nach einer Verletzung musste der Notarzt anrücken. Das Spiel wurde abgebrochen.

Das Zweitrundenspiel im Steirer-Cup zwischen Mureck und Lafnitz wurde am Dienstagabend nach einer schweren Verletzung abgebrochen, wie die Kleine Zeitung berichtet. Dem Bericht zufolge verletzte sich in der 65. Minute ein Mureck-Mittelfeldspieler ohne gegnerische Einwirkung schwer: Er blieb im Rasen hängen und erlitt einen offenen Schienbeinbruch. Ein Notarzt versorgte den 26-Jährigen, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Mureck-Obmann Martin Semlitsch zeigte sich gegenüber "Kleine Zeitung" betroffen. Gemeinsam mit den Gästen aus Lafnitz entschied man, die Partie beim Stand von 5:1 für Lafnitz abzubrechen. Eine Neuansetzung ist nicht geplant, Mureck will sich stattdessen auf die Meisterschaft in der Gebietsliga Süd konzentrieren.

