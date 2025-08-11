Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportdaten-Center
  4. Motorsport
  5. Formel 1
Toto Wolff
© Getty

Überraschend

Toto Wolff spekuliert über Mercedes-Zukunft: "Nachfolger auswählen"

11.08.25, 12:43
Teilen

Toto Wolff überrascht beim GP von Ungarn mit ehrlichen Worten über seinen langjährigen Rivalen Christian Horner.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat offen zugegeben, dass er seinen früheren Rivalen Christian Horner vermisst. „Ja, in gewisser Weise vermisse ich ihn“, sagte Wolff am Rande des Grand Prix von Ungarn gegenüber Channel 4.

Toto Wolff
© Getty

Abschied eines Gegners

Mit Horners Ausscheiden als Red-Bull-Teamchef nach dem Grand Prix von Großbritannien verlor Wolff einen langjährigen Gegner, mit dem er sich messen konnte. „Er war eine sehr polarisierende und umstrittene Person. Er war einer der Hauptakteure hier“, so der Wiener. Wolff lobte zudem Horners Leistungen und Erfolgsbilanz und verglich seinen Abgang mit dem Verschwinden eines „alten Dinosauriers“.

Weniger Teamchefs im Fahrerlager

„Es gibt nicht mehr viele von uns Teamchefs. Deshalb fühlt es sich ein bisschen einsam an“, erklärte Wolff. Mit Horners Weggang ist er nun der dienstälteste Teamchef in der Formel 1, seit er 2013 die Leitung bei Mercedes übernahm.

Toto Wolff Verstappen Norris Hamilton
© Getty

Blick in die eigene Zukunft

Auf die Frage nach seiner weiteren Zukunft grinste Wolff und sagte: „Wenn ich keine guten Leistungen erbringe, muss ich einen Ersatz für mich finden und dann Vorsitzender werden und das Team von der Sonnenliege aus kritisieren.“ Er betonte, dass er sich selbst regelmäßig hinterfrage: „Wenn ich in den Spiegel schaue, frage ich mich: Trage ich zum Erfolg des Teams bei? Wenn nicht, wäre ich der Erste, der einen Nachfolger auswählen würde.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden