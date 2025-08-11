Toto Wolff spekuliert über Mercedes-Zukunft: "Nachfolger auswählen"

Toto Wolff überrascht beim GP von Ungarn mit ehrlichen Worten über seinen langjährigen Rivalen Christian Horner.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat offen zugegeben, dass er seinen früheren Rivalen Christian Horner vermisst. „Ja, in gewisser Weise vermisse ich ihn“, sagte Wolff am Rande des Grand Prix von Ungarn gegenüber Channel 4.

© Getty

Abschied eines Gegners

Mit Horners Ausscheiden als Red-Bull-Teamchef nach dem Grand Prix von Großbritannien verlor Wolff einen langjährigen Gegner, mit dem er sich messen konnte. „Er war eine sehr polarisierende und umstrittene Person. Er war einer der Hauptakteure hier“, so der Wiener. Wolff lobte zudem Horners Leistungen und Erfolgsbilanz und verglich seinen Abgang mit dem Verschwinden eines „alten Dinosauriers“.

Weniger Teamchefs im Fahrerlager

„Es gibt nicht mehr viele von uns Teamchefs. Deshalb fühlt es sich ein bisschen einsam an“, erklärte Wolff. Mit Horners Weggang ist er nun der dienstälteste Teamchef in der Formel 1, seit er 2013 die Leitung bei Mercedes übernahm.

© Getty

Blick in die eigene Zukunft

Auf die Frage nach seiner weiteren Zukunft grinste Wolff und sagte: „Wenn ich keine guten Leistungen erbringe, muss ich einen Ersatz für mich finden und dann Vorsitzender werden und das Team von der Sonnenliege aus kritisieren.“ Er betonte, dass er sich selbst regelmäßig hinterfrage: „Wenn ich in den Spiegel schaue, frage ich mich: Trage ich zum Erfolg des Teams bei? Wenn nicht, wäre ich der Erste, der einen Nachfolger auswählen würde.“