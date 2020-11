138 Gamer in Fortnite & Co. auf Titel-Jagd

Der Final-Tag der A1 eSports League Austria wird zu einem Streaming-Marathon , Top-Entertainment ist geboten während dem Mega-Online-Event. Wir haben für Sie die einzelnen Games und den Timetable zusammengestellt.

Der Tag der Entscheidung in Österreichs größter eSports-Liga rückt immer näher. Am Samstag (ab 12 Uhr) führt Ex-Miss- Austria Patricia Kaiser für alle Fans und Interessierten durch den Tag. Alles wird live auf dem A1-Kanal A1Now und der Streaming-Plattform twitch übertragen. Ein 12-Stunden-Online-Marathon, weil aufgrund des Lockdowns, wie bereits beim Spring Split im März, keine Fans im Gasometer zugelassen sind. Dennoch fiebert die Moderatorin einem großartigen Event entgegen: "Eine tolle Streaming-Show für die Leute zu Hause. Bis auf die Fans, die ja nicht im Gasometer sein dürfen, wird uns nichts abgehen. Eigentlich passt so ein Online-Event perfekt in diese schwierige Corona-Zeit."

Perfekte Mischung auf der Bühne trotz Mini-Crew

Doch das große Finalturnier der immer stärker wachsenden Trendsportart ist nicht nur für eingef leischte Insider. "Seit vergangenem Frühling wachse ich da hinein. Ich finde es wahnsinnig lustig, die Sprache der Jungen verstehen zu lernen. Gleichzeitig ist es interessant zu beobachten, was für eine toughe Generation da heranwächst", meint auch Kaiser. Das zeigt, dass diese moderne Sportart für jeden etwas bereithält. Experten, wie zum Beispiel Caster JoJonas oder Host Veni stehen ihr zur Seite und erklären alles Wissenswerte zu den einzelnen Spielen.

Auch wenn die Crew diesmal coronabedingt kleiner als sonst ist, wird alles darangesetzt, den Zusehern ein wahres eSports-Spektakel zu bieten. Es ist alles angerichtet für ein packendes Finale beim Jahresabschluss der heimischen eSports-Szene!

Die Spiele erklärt

Fortnite: Der absolute eSports-Hit darf nicht fehlen

Klassiker. Fortnite gehört zum Battle-Royale-Genre, der Königsklasse im eSport. Das Game erscheint im Comic-Look. Viele Spieler bekämpfen sich auf einer Insel. Während man auf der Suche nach Waffen ist, mit denen man die Gegner eliminieren muss, wird das Spielfeld durch einen Sturm immer weiter begrenzt. Dadurch wird ausgeschlossen, dass am Ende zwei Spieler voreinander weglaufen. Sieger ist der letzte Überlebende.

Brawl Stars: Top-Teams bereit für Cartoon-Spaß

Spektakulär. Brawl Stars ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Jeder Spieler benötigt mehrere "Brawler", die sich durch ihre Eigenschaften unterscheiden. Es bieten sich unterschiedliche Spielmodi. Darin bekämpfen sich die Teams mit den spezifischen Waffen ihrer Figuren und Superattacken, die durch Treffer auf die Gegner aufgeladen werden. Eine Spielrunde dauert nur wenige Minuten. Action ist garantiert.





League of Legends: Das ultimative Strategie-Spiel

Teamwork. "League of Legends" oder "LoL" gehört zu dem Genre MOBA. Es steht für Multiplayer Online Battle Arena. Dabei handelt es sich also um ein Tonline-Teamspiel, welches auf einer geschlossenen, immer gleich bleibenden Karte gespielt wird. Auf dieser sogenannten Ma namens Summoner's Rift treten die Teams fünf gegen fünf gegeneinander an, mit dem Ziel, die gegnerische Basis zu zerstören. Gewonnen hat das Team, welches das Hauptgebäude der gegnerischen Mannschaft, den NExus, als erstes zerstört. Dabei steuert jeder Teilnehmer einen von insgesamt über 140 verfügbaren Champions mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Charaktere werden vor Spielbeginn ausgewählt und teamintern aufeinander abgestimmt. Die Dauer eines Spiels lässt sich nicht genau festlegen. Es kann nach etwa 30 Minuten vorbei sein, allerdings auch über eine Stunde dauern.

Der "Timetable"

12 Stunden Spektakel garantiert

Spannung. Der Fall Split der A1 eSports League Austria bietet den ganzen Tag lang jede Menge Abwechslung und packende Titel-Entscheidungen.

12Uhr

Eröffnung. Traditionell führt Ex-Miss-Austria Patricia Kaiser als Moderatorin durch das Programm und verschafft den Zusehern einen ersten Überblick.

12.30

Brawl Stars. Es wird ernst. eSport Rhein-Neckar geht als Favorit in das große Finale. Im Mai mussten sie sich noch Wave eSports geschlagen geben.





13.30

Clash Royale. "Wolfstochter" will für die Finalniederlage im Frühling Revanche nehmen. Er hat bereits im Spring Split 2019 gewonnen und will zurück auf den Thron.

16Uhr

Fortnite. Der eSports-Klassiker darf auch diesmal nicht fehlen. Im großen Finalturnier kämpfen die besten Spieler des Landes um 1.000 €Preisgeld.

19.30

Rocket League. Auch das packende Auto-Fußball-Spiel ist heuer wieder im Programm. Im großen Finale treffen Austrian Force und GameUp aufeinander.





21.30

League of Legends. Das Aushängeschild der A1 eSports League kommt zum Abschluss des Mega-Events. 8 Teams kämpfen um 5.000 €Preisgeld.